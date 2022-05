Favorit na guvernéra ČNB skryl investiční byznys do svěřenského fondu. Detaily tají

Už tuto středu jmenuje Miloš Zeman nového guvernéra České národní banky. Favoritem je dosavadní radní banky Aleš Michl, který řešil podezření ze střetu zájmů vložením svého podílu v investičním byznysu Quant do svěřenského fondu. Od té doby tvrdí, že informace z centrální banky k vlastnímu obohacení využít nemůže, protože na svou bývalou firmu už nemá vliv. Důkazy ale zveřejnit odmítá.

V září 2020 otiskla média reklamu investičního fondu Quant. K vložení úspor se pokoušela přimět i fotografií spoluzakladatele fondu Aleše Michla s dodatkem, že jde o člena rady České národní banky. Stejně Michla doteď inzeruje i web fondu spravujícího investorům více než 800 milionů korun. Popisek u fotografie se ale může brzy změnit. Ve středu jmenuje prezident Miloš Zeman nového guvernéra ČNB. A podle serveru Seznam Zprávy se jím má stát právě Michl, někdejší poradce Andreje Babiše. Ten se k tomu vyjádřit odmítá.

Jako člen rady má Michl vliv na výši úrokových sazeb v Česku a dopředu zná informace o rozhodnutích ČNB. Dlouhodobě ale opakuje, že tím Quantu nepomáhá. "Ke dni vzniku funkce v bankovní radě ČNB své aktivity ve fondu ukončil, aby zamezil možnému střetu zájmů a dostál podmínkám členství," uvádí web fondu, který podléhá regulaci centrální banky.

Členem rady ČNB je Michl od prosince 2018. Aby se vyhnul pochybám o střetu zájmů, založil v lednu následujícího roku svěřenský fond a vložil do něj svůj podíl ve firmě spravující Quant. Zvolil tak podobný přístup jako expremiér Andrej Babiš, který do svěřenských fondů převedl svůj holding Agrofert.

Soukromý svěřenský fond MMXXV o sobě v rejstříku fondů tvrdí, že prospěch z jím spravovaného majetku mají Michlovy děti, a to i ty nenarozené. Michl uvádí, že jde o takzvaný slepý fond, kde je zakladatel odříznutý od jeho správy, neměl by ani vědět, jaký majetek aktuálně zahrnuje. "Správu fondu svěřuji neutrální osobě. Nemám na správce žádný vliv, nemohu ho ani odvolat," prohlásil Michl v minulosti.

Mnozí experti ale popírají, že by v českém prostředí mohl slepý svěřenský fond fungovat. Jeho zakladatel na něj vždy určitý vliv podle zákonů má. Aktuálně.cz to popsalo v roce 2018 v souvislosti s Andrejem Babišem.

Michl odmítá zveřejnit dokumenty, které by fungování fondu odhalily

Investorům fondu Quant napsal Michl podle Hospodářských novin v prosinci 2018 dopis. Naznačil, že fond úplně neopouští, protože nechce zklamat jejich důvěru. Připustil, že prodej svého podílu zvažoval, ale nakonec zvolil přesun do svěřenského fondu.

"Kdo mě zná, ví, že bych to (prodej) neudělal, protože řada klientů je v podfondu Quant kvůli mně, vzájemně si věříme, jsme rodina," uvedl. A dodal, že správcem svěřenského fondu jmenoval advokáta Petra Muchu, kterému plně důvěřuje.

"Může být porušena obecná podmínka proti vzniku střetu zájmů, a to, že takový funkcionář se má vyvarovat situace, kdy by mohl být ovlivněn vlastními byznysovými zájmy," konstatoval vedoucí analytik Milan Eibl z protikorupční organizace Transparency International.

Naráží na to, že nelze ověřit, jak svěřenský fond reálně funguje. Michl odmítá zveřejnit jeho statut, na který se ho Aktuálně.cz dotazovalo krátce předtím, než jej Zeman může guvernérem jmenovat. Právě ve statutu je napsáno nejen to, kdo bude z fondu těžit, ale i to, jaký vztah má k majetku sám Michl a zda může například odvolat jeho správce nebo se domáhat informací.

Jak zásadní statut je, se ukázalo u Babiše. V případě jeho svěřenských fondů dokumenty uvádějí, že Babiš je jediný, komu má plynout veškerý prospěch ze spravovaného majetku. A že se mu po odchodu z politiky Agrofert opět vrátí.

"Využití svěřenských fondů se stává další černou skříňkou, do které není vidět. Pokud se politik či funkcionář rozhodnou využít takovou formu odklonu od svého majetku, je nezbytné nastavit fungování jasně a transparentně, jinak se dostáváme do stejné situace, jako byl střet zájmů expremiéra Babiše," komentuje Michlův případ Eibl.

Evidence skutečných majitelů přitom ještě na začátku roku Michla uváděla jako jednoho z nepřímých skutečných vlastníků investiční společnosti Robot Asset Management SICAV spravující fond Quant. Zjistil to server Hlídač státu.

Michl jako skutečný majitel? "Chyba v databázi"

Michl v pondělí Aktuálně.cz telefon nezvedl a požádal o zaslání dotazů SMS zprávou. Na zprávu ale odmítl odpovědět a odkázal na tiskové oddělení ČNB. Nereagoval ani na prosbu o zveřejnění dokumentů o fungování fondu.

Mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová uvedla, že v evidenci skutečných majitelů byla chyba, kterou už Michl nechal opravit. "Vyzval společnost Robot Asset Management, aby neprodleně odstranila nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů a uvedla na pravou míru, že přestal být vlastníkem v prosinci 2018 vyčleněním svého podílu do svěřenského fondu," sdělila. Firma to provedla na základě podkladů dodaných Michlem.

Vodstrčilová prohlásila, že Michl není ve střetu zájmů, protože není přímým ani nepřímým vlastníkem investičního fondu. Zda odpověděla za Michla, nebo jde o oficiální stanovisko vedení ČNB, není jasné.

Eibl z Transparency International má ale jiný právní názor. Jako zakladatel svěřenského fondu je podle něj Michl ze zákona jedním z jeho skutečných majitelů. A také skutečným majitelem subjektů spoluvlastněných svěřenským fondem z více než 25 procent, což se týká i fondu Quant. S takovým názorem souhlasí i právní expert Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Uvedení Michlova jména v reklamě na fond podle Vodstrčilové centrální banka řešila. "Na základě výzvy ČNB došlo k dobrovolné nápravě ze strany fondu Quant, a nebylo tedy třeba situaci dále řešit, například formou správního řízení," uvedla mluvčí. Samotný fond ale na svém webu Michlovo jméno a pozici v ČNB inzeruje dále.