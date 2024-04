Já a volnomyšlenkářka? Vždyť jsem 20 let vdaná, diví se nová místopředsedkyně ODS

Ještě než se pustila do rozhovoru s Aktuálně.cz, poprosila nová místopředsedkyně ODS Eva Decroix o to, aby si mohla zaběhnout pro svou kšiltovku. Právě jí překvapila mnohé delegáty kongresu, když si ji před nominačním projevem nasadila na hlavu. "Buďme odvážní," bylo na ní napsáno. "To je pro mě alfa a omega úplně všeho. Být odvážný," říká v rozhovoru Decroix.

7:06 Eva Decroix po zvolení novou místopředsedkyní ODS mluvila v rozhovoru pro Aktuálně.cz o svém životě i názorech. | Video: Radek Bartoníček