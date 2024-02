Elektronický systém přihlášek na střední školy má problém, spustí se později

Elektronický systém pro přihlášky na střední školy, který se měl dnes po půlnoci poprvé otevřít uchazečům, bude kvůli problémům s nahráváním příloh spuštěný později. Sdělila to ráno mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Dnes se začne systém znovu testovat z hlediska bezpečnosti a spustí se pravděpodobně v pátek večer, řekl ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Přihlášky mohou žáci, respektive jejich rodiče, podávat do 20. února, termín se podle Krejčího nemění.

"Spuštění elektronického podání přihlášek na střední školy (DiPSy) bylo odloženo z důvodu komplikací s nahráváním příloh. Jakmile Cermat problém vyřeší, bude sytém znovu otestován z hlediska bezpečnosti. Za vzniklé komplikace se omlouváme. O dostupnosti systému budeme informovat," uvedla Fojtová.

Krejčí řekl, že kvůli problémům s nahráváním některých příloh a následnému ověření bezpečnosti nebylo možné systém spustit dnes v noci, jak bylo v plánu. Během dneška se proto zopakují takzvané penetrační testy, které prověří bezpečnost systému. Přesný termín spuštění elektronických přihlášek podle něj záleží na kapacitě externích odborníků, které Cermat osloví. Doufá, že systém se podaří spustit v pátek večer.

Na webových stránkách Digitálního přihlašovacího systému, který připravil Cermat, se ráno zájemcům ukázala jen informace, že elektronické podání přihlášek na střední školy bude spuštěno 1. února 2024. Později přibyla omluva a informace, že spuštění systému bylo odloženo "z důvodu opravy funkční chyby a potřeby opakovaného prověření bezpečnosti kvůli většímu zásahu do systému". "Předpokládané datum spuštění systému je páteční večer, ale může se ještě změnit," uvedli dnes ráno autoři systému.

Bezpečnost má přednost

"Bezpečnost dat a celého systému má prioritu před dodržením termínu spuštění," napsal dnes ráno na síti X ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Připomněl, že na podání přihlášky je čas až do 20. února. "Za komplikace se omlouvám a prosím uchazeče i rodiče o trpělivost. O spuštění systému budeme informovat," napsal ministr.

"Nemám z toho žádnou radost, nicméně nemělo by to mít vliv na průběh přijímacího řízení," uvedl k problému premiér Petr Fiala. Prostor pro podání přihlášek podle něj bude, "nicméně něco takového by se stávat nemělo". Dodal, že věc je v kompetencích ministerstva školství a podle jeho informací by měl být systém spuštěn v co nejkratší době po ověření záruk.

Přihlášky bude možné kromě elektronického způsobu podávat také papírovou formou s podporou elektronického systému, případně zůstat stejně jako v předchozích letech u papírové formy. Žáci si budou nově moci podat tři přihlášky místo dvou a určí na nich, na jakou školu chtějí nejvíce. Uchazeči budou do oborů přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a svých priorit. Nový systém má zjednodušit celý proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který ho v minulých letech provázel.