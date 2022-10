Do úterý bude v Česku chladno, od středy nastoupí babí léto. Bude až 20 stupňů

Do úterý zůstane v Česku ještě chladnější počasí s přeháňkami. Od středy přijde pozdní takzvané tereziánské léto, bude slunečno s teplotami nad 20 stupňů. Opět ochladit by se mělo koncem týdne. Vyplývá to z informací na Facebooku a webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Během pondělí a úterý bude do Česka ještě proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Odpolední teploty by dnes neměly překročit 16 a v úterý 17 stupňů Celsia. Přeháňky meteorologové očekávají ojediněle, na severu a severovýchodě místy. Oblačnost bude od jihozápadu pozvolna ubývat. V polovině týdne se do Česka dostane teplý vzduch od jihu. "Do Česka sužovaného již přes půl měsíce chladem přinese alespoň na několik dní pozdní léto nazývané v tomto období jako tereziánské," uvedli meteorologové. Minimálně od středy do víkendu tak očekává slunečno, s ranními místními mlhami, které vydrží většinou jen dopoledne, a teplotami nad 20 stupňů Celsia. "Tento charakter počasí by měl s velkou pravděpodobností vydržet do neděle nebo počátku druhé říjnové dekády," uvedli meteorologové. Pro středu předpověď očekává až 21 stupňů Celsia, pro zbytek týdne až 22 stupňů. Převážně oblačné počasí s přeháňkami nebo deštěm se může vrátit koncem víkendu. Nejvyšší denní teploty by se měly vrátit do rozmezí 12 až 17 stupňů Celsia. Tereziánské léto, nebo také léto svaté Terezie, je jedním z období babího léta. Počítá se od poloviny první říjnové dekády až po dny na přelomu druhé a třetí dekády října, vysvětlil ústav na twitteru. V babím létě od poloviny první zářijové dekády tereziánskému létu předcházejí mariánské, ludmilsko-matoušské a svatováclavské léto. Jde o stará lidová označení, stejně jako pro následující šimonská chladna v poslední říjnové dekádě. Po nich se další slunečné dny mohou vrátit ještě v takzvaném malém babím létě, nebo též létě Všech svatých na začátku listopadu, uvedli meteorologové už dřív na svém webu s odkazem na publikaci Velký pranostikon od Zdeňka Vašků.