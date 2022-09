Do babyboxu někdo ráno odložil chlapce. Dostal jméno po novém britském panovníkovi

Značně neobvyklé nedělní ráno prožili lékaři v pardubické nemocnici. V místním babyboxu našli novorozeného chlapečka. Byl v pořádku, lékaři se mu začali hned věnovat a už mu také dali jméno - Karel. Jak prozradil zakladatel babyboxů Ludvík Hess, inspirací byl nový britský panovník Karel III. Podobně dostala minulý týden jméno nalezená holčička. Po zemřelé královně má jméno Elizabeth.

Do pardubického babyboxu někdo v neděli ráno odložil novorozeného chlapce. Podle lékařky bylo dítě na první pohled zdravé a pupečník mělo ošetřený gumičkou do vlasů. "Dostalo jméno Karel, mimo jiné na počest britského krále Karla III.," sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Podle ně je Karel letošním 13. dítětem odloženým do některé ze schránek v Česku a 244. dítětem za dobu existence babyboxů.

Dítě v modrém oblečení, zřejmě po starším sourozenci, protože bylo na první pohled větší, než bylo potřeba, bylo podle Hesse odloženo do schránky v 7:29. "Malý Karel potvrdil, že děťátka se často odkládají ve skupinách po dvou nebo po třech. V Hradci Králové byl 12. září odložen chlapeček Petr, 14. září v Třebíči holčička, kterou jsem pojmenoval Elizabeth na počet zesnulé britské královny, a do třetice 18. září chlapeček Karel - Charles," doplnil Hess.

V babyboxu, který funguje v pardubické nemocnici od roku 2008, byl letos v létě odložen již jeden chlapec a celkově tam bylo podle Hesse odloženo 11 dětí.

Doklady u dítěte komplikují adopci

Letos v září jde už o třetí dítě, minulý týden někdo odložil novorozenou holčičku v Třebíči. Pupečník měla ovázaný tkaničkou. "Dostala jméno Elizabeth na počest zesnulé britské panovnice," oznámil Hess. Schránku umístěnou v třebíčské nemocnici otevřel dětský lékař Jaroslav Belvončík v 10:50. Narozená holčička v ní byla oblečená a vykoupaná. "Dívenka zvýšila skóre holky versus kluci na 133:110 ve prospěch holčiček," uvedl Hess k počtu takto zachráněných dětí.

Minulý týden také někdo odložil pětidenního chlapce Petra do babyboxu v Hradci Králové. "U zdravého novorozence byly i jeho doklady, což zkomplikuje budoucí adopci," řekl Hess. Odložený chlapec byl podle zdravotníků v pořádku. Zabalený byl v šedé dece a na hlavě měl modrou čepičku.

V Česku je osm desítek babyboxů, první byl instalován v roce 2005. Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení.

Schránky jsou umístěné tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i své kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.