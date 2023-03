Do Česka míří lék na obezitu. Jedna injekce týdně může pacienta zbavit 15 kilogramů

Méně než polovina Čechů má normální hmotnost, s obezitou se potýká každý pátý. Extrémní nadváha se však dá efektivně léčit. V USA i západní Evropě jsou již k dostání účinné injekce na hubnutí. V klinických studiích nová generace přípravků dokázala snížit hmotnost obézních lidí zhruba o pětinu. V Česku by mohly být k dispozici už letos, pojišťovny terapii pacientům trpícím obezitou ale nehradí.

Česko je dlouhodobě na vrcholu evropské stupnice obezity. Index tělesné hmotnosti, který je známý pod zkratkou BMI, má 70 procent českých mužů vyšší než 25, což značí nadváhu, nebo dokonce obezitu. To je v celoevropském srovnání třetí nejhorší výsledek po Chorvatsku a Maltě. O něco lépe na tom jsou české ženy. Nadváhou nebo obezitou trpí polovina z nich. To Česko řadí ve srovnání třiceti evropských zemí na jedenáctou pozici.

"Covidový lockdown stav Čechů ještě zhoršil. Přibližně 25 procent tuzemské populace je obézní a minimálně dalších 25 procent má nadváhu. Z toho tedy vychází, že méně než polovina má normální hmotnost," shrnuje nelichotivou statistiku přednosta Centra diabetologie IKEM Martin Haluzík.

Problém mají i české děti. Za uplynulých 30 let se podle studií zvýšil podíl těch, které trpí obezitou, ze tří procent na šestnáct. "Na nemoci je velmi nebezpečné, že zvyšuje riziko vážnějších komplikací. U obézních dětí se v časné dospělosti či adolescenci může rozvinout cukrovka nebo zvýšení krevního tlaku," vysvětluje diabetolog.

Podle lékaře by však situace mohla mít řešení. V západní Evropě i Americe jsou totiž k dostání účinné léky, u nichž klinické studie prokázaly, že mohou snížit hmotnost obézních lidí zhruba o pětinu.

Může za to látka zvaná semaglutid, která dokáže v těle napodobit uvolňování střevních hormonů. Ty podněcují pocit plnosti a snižují chuť k jídlu. Podle Haluzíka by lék obsahující semaglutid měl dorazit do Česka už letos.

Funguje i jako prevence proti srdečním chorobám

K léčbě obezity se dosud používala zejména látka liraglutid. Lék, který se pacientovi aplikuje injekčně jednou denně, může vést k poklesu hmotnosti až o deset kilogramů. "Původně se užíval k léčbě cukrovky druhého typu, protože pomáhá regulovat hladiny cukru v krvi a zvyšuje uvolňování inzulinu. Lékaři později zjistili, že pomáhá pacientům hubnout, protože vyvolává pocit sytosti," vysvětluje obezitoložka Lenka Ťupová.

Nový lék, který se také podává injekčně, by mohl být podle Haluzíka ještě účinnější. Pacientům by navíc měla stačit jediná dávka týdně. "Lék dokáže snížit hmotnost až o 15 kilogramů. Má navíc i další pozitivní účinky na zdraví. Mezi ty patří například pokles krevního tlaku, snížení hladiny tuků v krvi i menší pravděpodobnost srdečních a cévních chorob u pacientů," říká.

Přestože přípravky snižující hmotnost mohou podle lékařů vést k prevenci zdravotních komplikací a ušetřit peníze vynaložené na léčbu nemocných, pojišťovny je nehradí. Lidé si je proto musí platit sami. "Léky, které jsou v Česku nyní dostupné, vyjdou zhruba na dva a půl tisíce měsíčně. U nových přípravků se dá očekávat ještě vyšší cena," říká Haluzík.

O tom, na které léky a v jaké výši budou přispívat pojišťovny, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jeho mluvčí Klára Brunclíková však vysvětluje, že výrobce liraglutidu si nepodal žádost o to, aby se jeho přípravek hradil ze zdravotního pojištění.

Pacientům může v léčbě bránit psychika

Situaci obézních lidí ztěžují i předsudky. Je proto potřeba při léčbě věnovat pozornost také jejich duševnímu zdraví. "Na nemocné okolí mnohdy pohlíží jako 'na líné'. Častým problémem je nejen špatná skladba jídelníčku, ale i přejídání. To může zavinit prostředí, ve kterém se lidé pohybují, nebo také snaha zahnat stres," říká psycholožka a dietoložka Iva Málková z výboru České obezitologické společnosti.

Citlivý přístup k lidem trpícím obezitou je zásadní i podle lékařky Ťupové. "Může se stát, že pacientům v léčbě brání psychika, která se zhoršuje studem i stresem, který nemocní zažívají například kvůli posměchu okolí. V takovém případě dojde k rozvratu hormonů a navzdory tomu, že pacient změní svůj životní styl, může jeho váha zůstat na stejných hodnotách," vysvětluje.

Na celém světě je obézní více než miliarda lidí, z toho 650 milionů dospělých, 340 milionů dospívajících a 39 milionů dětí. Toto číslo navíc stále roste. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že do roku 2025 bude mít kvůli obezitě problémy se zdravím přibližně 167 milionů lidí. "Mezi lety 1975 a 2016 narostla váha u dospělých lidí až o 40 procent," dodává Ťupová.

