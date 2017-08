Desítky stran porušují zákon. Splňte si své povinnosti, jinak budeme konat, hrozí kontrolní úřad

před 45 minutami

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v úterý informoval strany, že některé z nich porušují pravidla pro financování. Podle předsedy úřadu Vojtěcha Weise se to týká desítek politických stran. Nechtěl blíže specifikovat, o které strany jde. Naznačil však, že je to problém spíše menších stran. Podle předsedy Transparency International Davida Ondráčka za vysokým číslem stojí to, že strany teprve zjišťují, jaká pravidla pro ně vlastně platí.

Praha - V lednu vstoupil v platnost nový zákon, který upravuje, jakým způsobem mají politické strany nakládat se svými financemi. Desítky z nich ho však nedodržují. Nedávno vzniklý Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí proto na své úřední desce provinilce upozornil, ať nedostatky týkající se transparentních účtů co nejrychleji odstraní. V opačném případě budou čelit správnímu řízení.

"Týká se to nikoliv jednotek, ale desítek subjektů," upozornil Aktuálně.cz předseda úřadu Vojtěch Weis. Přestože strany porušují zákon již více než půl roku, úřad dal stranám ještě poslední šanci. Pokud však do září vše nenapraví, úřad bude již nemilosrdný. "Některé povinnosti si neplní tak, jak by měly. Nehodláme přistupovat ihned k nějakým sankcím. Spíše se je snažíme navést k tomu, aby tak činily samy od sebe, abychom nemuseli postupovat z moci úřední," vysvětluje Weis.

Nejčastějším proviněním bývá to, že strany nedodávají řádně a včas všechny potřebné informace k transparentním účtům. "Není to něco, co by si úřad vymyslel, ale je to něco, co vyplývá ze zákona. Měly to splnit bezodkladně poté, co zákon nabyl účinnosti," říká Weis.

Přitom zvlášť zavedené a větší strany si dávají záležet, aby všechny zákonná nařízení splňovala. Například KDU-ČSL si ještě před startem kampaně nechala advokátní kanceláří vypracovat analýzu nové legislativy, aby jí ozřejmila například i to, co se za kampaň považuje a co už ne. "Standardně postupujeme tak, že jsme na sebe radši přísnější, než abychom se potom dohadovali s novým úřadem," říká volební manažer lidovců Václav Pláteník. Nedomnívá se proto, že by strana jakkoliv porušovala tato pravidla.

Na nový zákon se připravovala i ODS. "Už před mnoha měsíci jsme přijali nějaké směrnice, díky kterým všechny zaměstnanci vědí, jak mají postupovat tak, abychom dikci zákona splnili," prozradil Zbyněk Stanjura.

Strana se v případě nejasností několikrát obrátila na úřad s dotazem, jak má správně postupovat. Přesto si nemyslí, že by nový zákon způsoboval straně jakékoliv komplikace. "V této chvíli z naší strany nevidím žádné větší problémy. Zatím se s tím vypořádáváme relativně dobře. Samozřejmě je to menší nárůst administrativy, ale nic tak podstatného, abych o tom musel hovořit," doplnil Stanjura.

ČSSD: Když nevíme, ptáme se

Podobné hlasy zaznívají i z ČSSD. "Pravidelně sledujeme stanoviska úřadu, v případě nejasností se dotazujeme na upřesnění. Jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli máme vše v pořádku," říká mluvčí sociální demokracie Mikuláš Klang.

Přesto však není jasné, jestli tyto strany pravidla skutečně dodržují. Na koho výzva úřadu cílila, jeho předseda Weis totiž prozradit nemůže. "Čím blíže jsou politické strany nebo hnutí k možnosti dostat se do Poslanecké sněmovny, tím vyšší míru odpovědnosti v rámci plnění povinností vykazují," pouze naznačil Weis.

Ředitel Transparency International David Ondráčka vysoký počet stran, které zákon porušují, přičítá tomu, že zákon funguje nově. "Je to první kampaň, kde nové povinnosti platí. Strany teprve zjišťují, co pro ně platí," myslí si Ondráčka.

Předseda úřadu Weis však naznačil, že porušování pravidel se dotýká spíše stran s menším potenciálem. Právě ony mohou být příčinou vysokého čísla provinilců. "Menší strany nebyly zvyklé vykazovat svoje příjmy a výdaje," říká Ondráčka. Podle něj ale není důvod je ze zákona vyjímat. Tyto strany věnují na kampaň jen minimální finanční prostředky a nemělo by tak být ani pro ně složité výdaje vykazovat.

Nedodržovat zákon podle Ondráčky mohou však i větší strany, byť tak nemusí činit úmyslně. "Velké strany se snaží, mají na to i kapacity. Ale řada věcí, jak mají transparentní účty vypadat nebo jak se mají označovat transakce, se ještě zcela nevyjasnila," říká.

Úřad se v posledních týdnech snaží počet nejasností co nejvíce redukovat. Vysvětloval například, jak mají strany označovat své profily a příspěvky na sociálních sítích. Prezidenta Miloše Zemana zase upozornil, že pokud bude v době předvolební kampaně i nadále pokračovat v návštěvách po krajích, bude to muset promítnout do svých výdajů na kampaň. Minulý úřad oznámil, že s dvěma subjekty již zahájil správní řízení.