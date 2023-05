Láska v datech: Náctileté si berou padesátníky, dříve se děti plodily hlavně v létě

Častější je, že si náctileté dívky berou starší muže. U mladých mužů ke svatbě s výrazně starší ženou dochází jen výjimečně, ale například v roce 2020 si dvacetiletý mladík vzal ženu starší 55 let.

V roce 2019 došlo v Česku ke svatbě, kdy si dívka mladší 19 let vzala za manžela muže staršího 60 let. Takhle výrazný věkový rozdíl mezi novomanželi nebývá v Česku obvyklý, ale každoročně se odehrává několik sňatků, kdy snoubence od sebe dělí celá generace.

Obecně ovšem novomanželé stárnou. Data ukazují, že Češi se od roku 1993 pouštějí do sňatků stále později, než tomu bylo po dlouhou dobu socialismu. Zatímco mezi roky 1963 až 1993 se průměrný věk ženicha pohyboval okolo 24 let a nevěsty 22 let, v roce 2021 se už muži k oltáři dostávali průměrně ve 33 letech a ženy v 31 letech.