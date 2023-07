Roky sháněli zubařku, nabídli jí ordinaci za miliony. Hlásí se k ní tisíce pacientů

Cvikov na Českolipsku se po letech dočkal. Konečně sehnal dalšího stomatologa, který tady tolik chyběl. V malém městě nově ordinuje mladá zubařka z Liberce. Aby ji vedení Cvikova přesvědčilo zde pracovat, zrekonstruovalo jí a částečně vybavilo ordinaci. Podobné problémy mají i v jiných regionech. I v nich se snaží motivovat zubaře, aby si ordinaci otevřeli právě u nich.

Otevření zubařské ordinace se běžně nestává důvodem k oslavám, v obci Cvikov se však dočkalo slavnostního otevření za přítomnosti zástupců vedení města i kraje. Událost se neobešla bez slavnostních proslovů, přestřižení pásky, přípitků a zájmu médií. Podle místostarosty Jaroslava Švehly má ale město k oslavám důvod, dalšího stomatologa se snažili najít už 15 let.

Spolupráce zubařky Terezy Prouzové a města Cvikov začala podle starosty Petra Vrabce před dvěma lety. "Paní zubařce se tady u nás velmi líbilo a projevila zájem, že by si u nás chtěla postavit rodinný dům," vysvětluje. "Za standardních podmínek jsme jí nabídli parcelu, a když jsme zjistili, že je zubařka, uzavřeli jsme spolupráci," dodává.

Město pomohlo s vybudováním nové ordinace v bývalém sídle továrníka Josefa Niessnera. V horní částí vily postavené v alpském stylu se secesním zařízením sídlí místní základní umělecká škola, v přízemních prostorách bude od 11. července přijímat pacienty nová zubařka.

Zařízení ordinace přišlo město na 6,7 milionu korun, z toho zhruba dva miliony dalo za vybavení. Pořídilo stomatologické křeslo, běžný a panoramatický rentgen. Další přístrojové vybavení jako speciální dentální mikroskop si zajistila sama lékařka. Ordinaci bude využívat i zubní hygienistka.

Město uzavřelo s dvaatřicetiletou zubařkou smlouvu na deset let, ona sama se sem má v plánu i s rodinou přestěhovat natrvalo. Jako výhodu uvádí dobrou dostupnost. Od Liberce, kde v současnosti s rodinou žije a ordinuje, je Cvikov jen půl hodiny jízdy autem.

Zájem médií novou cvikovskou zubařku nijak netěší. Prohlašuje, že na otevření nové zubní ordinace by nemělo být nic senzačního. Zároveň ale připouští, že v současné situaci, kdy ve Cvikově se čtyřmi a půl tisíci obyvateli ordinuje jediný zubař, je zájem pochopitelný. Nedostatek lékařů se navíc týká i celého regionu. To potvrzuje i fakt, že do nově otevřené ordinace ve Cvikově se podle místostarosty Švehly hlásí například lidé až z Jablonecka.

"Dalo se to čekat, spousta kolegů končí, jdou do důchodu a hodně lidí je bohužel bez péče, takže se sem hrnou davy," reaguje Prouzová na velký zájem. Dodává, že ve své liberecké ordinaci se při příjmu nových pacientů se setkává i s těmi, kteří nebyli u zubaře deset let. "Důvody jsou různé, ale v okolí, dokonce i v Liberci, je velmi těžké sehnat ošetřujícího lékaře, takže lidé jezdí třeba do Prahy," popisuje.



V Libereckém kraji bylo v roce 2022 podle České stomatologické komory 280 zubařů, na jednoho tak připadá 1563 obyvatel, přičemž celostátní průměr je 1222 obyvatel na jednoho zubaře. Situace je nejlepší právě v Praze, kde na jednoho stomatologa připadá 672 pacientů.

"Dle stomatologické komory jich je dostatek, avšak je mnoho pacientů, kteří nemají svého stomatologa," říká krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter, který se zúčastnil slavnostního otevření. Jeho slova dokládá i počet žadatelů o registraci právě v nové ordinaci ve Cvikově.

Do rezervačního systému se půl hodiny po jeho spuštění přihlásilo dva tisíce lidí. Než město rezervace zastavilo, zájem o služby nové zubařky mělo 7500 lidí. Ordinace ale zatím bude moct přijmout jen 500 pacientů, postupně počítá s navýšením jejich počtu na 1500.

Případ Cvikova ale není nijak výjimečný, spolufinancováním vybudování ordinace nebo zprostředkováním bydlení se zubaře snaží přilákat i jiné obce. Na nedostatek lékařů v určitých lokalitách reaguje také největší zdravotní pojišťovna VZP, která zubařům v těchto oblastech nabízí až 500 tisíc korun. Okres Česká Lípa do těchto lokalit podle mapy VZP spadá.

Podpora má přijít také z Libereckého kraje. Ten letos v září vypíše grantový program pro zřizování nebo zachování stávajících zubních ordinací. Žádat mohou města a obce, v případě stomatologické ordinace se jedná o příspěvek až milion korun.

"Výdaje mohou být různého charakteru. Chceme, aby obce měly volnost v tom, jakou formou zubaře podpoří. Takže to může být na rekonstrukci, na vybavení, částečně na některé provozní věci," vysvětluje radní Richter. Příspěvek se ale týká pouze ordinací, které budou mít smlouvy s pojišťovnou.

Vedení kraje očekává zájem ze strany obcí. "Žádosti se mohou podávat až od září, ale už teď víme minimálně o třech nebo čtyřech žádostech," dodává. Cvikovský starosta Vrabec potvrzuje, že jeho město bude jedním z těch, které bude o grant žádat.