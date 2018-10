Prohra neprohra. ČSSD přijde o dva tisíce křesel, ale v Lidovém domě nikdo nesmutní

Už předvolební průzkumy předpovídaly ČSSD debakl. Například v hlavním městě měla podle agentury STEM/MARK strana oslovit jen dvě procenta voličů. A ke smůle sociálních demokratů se tyto černé předpovědi do značné míry vyplnily. ČSSD se dá bez obalu označit za jednoho z hlavních poražených letošních voleb a to jak těch komunálních, tak těch do Senátu.

Praha - Strana obhajovala 3773 mandátů zastupitelů a v horní komoře parlamentu dvanáct křesel. Podle dosavadních výsledků se zdá, že do druhého kola senátních voleb postoupí pět sociálních demokratů a do lavic zastupitelstev jich usedne přibližně sedmnáct set.

To už je na první pohled obrovský propad a jednoznačná prohra. Jenže pouze papírově.

Po zdrcujícím průšvihu, kterým byly pro sociální demokraty loňské volby do Sněmovny, bylo na předních představitelích ČSSD jasně vidět, že jsou s podobným výsledkem už předem tak nějak smířeni. "Přál bych si, abychom obhájili všech dvanáct senátorských pozic, ale takové to nebude. Uvidíme, jestli jich bude pět, jestli budou tři nebo jestli jich bude osm," řekl místopředseda ČSSD Jiří Zimola, když v sobotu po obědě vstoupil do Lidového domu, kde vedení strany sledovalo vývoj sčítání hlasů.

Podobně mluvil i pražský lídr kandidátky Jakub Landovský. Když se v průběhu dne zdálo, že by do druhého kola senátních voleb mohlo postoupit šest kandidátů ČSSD, měl radost. "Situace je skutečně taková, že bychom to považovali za fenomenální úspěch," řekl.

Zřejmě i proto byli členové nejužšího vedení strany velmi zdrženliví, když měli říct, zda z případného volebního neúspěchu vyvodí nějaké důsledky. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že komunální volby dozajista ovlivnilo rozhodnutí ČSSD vstoupit do vlády s hnutím ANO za podpory komunistů.

Podle předsedy strany Jana Hamáčka však na otázku, jestli byl vstup do vlády pro ČSSD přínosem, neodpoví tyto volby, ale až ty krajské v roce 2020. "Bylo by jednoduché říct, že tam, kde jsem dnes prohráli, je to proto, že jsme ve vládě. Ale po třech měsících se to nedá takto hodnotit," uvedl Hamáček.

ČSSD: Katastrofické scénáře se nenaplnily

Byl to nakonec on, kdo laťku úspěchu pro volby do Senátu ještě před vyhlášením výsledků nastavil nejníže. "Budu vděčný za každý senátorský mandát," řekl odpoledne. Později k večeru už na něm bylo vidět, že se mu ulevilo. "Rozhodně se nenaplnily žádné katastrofické scénáře," opakoval novinářům.

Největší ztrátou pro ČSSD budou křesla v zastupitelstvech. Přijdou o více než dva tisíce z nich a zřejmě ztratí slovo i v krajských městech, kde měli doposud značný vliv. Příkladem může být Plzeň, Jihlava i Ostrava. V Praze, kde dosud sociální demokraté seděli v městské radě, se zřejmě strana ani nedostane do zastupitelstva.

"Jestli je dnes někde problém sociální demokracie, tak je to ve velkých městech. Budeme se muset zamyslet, jakou zvolíme taktiku, abychom znovu získali důvěru tamních obyvatel," řekl k tomu Hamáček.

Je to samozřejmě katastrofa, hodnotí výsledek politolog

I přesto se však k večeru zdálo, že sociální demokraté nechvalný výsledek snad dokonce oslavují. Nejlépe to asi shrnul místopředseda ČSSD Roman Onderka, podle kterého strana během tohoto víkendu zdvihla hlavu. "Výsledek parlamentních voleb před rokem byl opravdu katastrofální a jediná otázka, která po nich zůstala, byla, zda sociální demokracie už dosáhla pomyslného dna, nebo ji teprve dno čeká? A já jsem přesvědčen o tom, že už ho dosáhla a naopak se od něj odrazila," řekl.

Jenže s poměrně optimistickou rétorikou vedení ČSSD příliš nesouzní politolog Ladislav Mrklas. "Ano, v porovnání s podzimními sněmovními volbami se dá dnešní výsledek považovat za stav, kdy sociální demokracie nijak neklesá. Když si ale uvědomíme, že ČSSD byla po dvacet let jedním ze dvou základních politických proudů v Česku, tak je to samozřejmě katastrofa. O tom není žádných pochyb," říká.

Fakt, že teď ČSSD z mnoha českých měst vymizí a například v Praze zřejmě ani nebude v zastupitelstvu, podle něj vypovídá o tom, jak je na tom špatně. "Na druhou stranu v tom není úplně sama, protože podobný trend vidíme v řadě zemí, například v Holandsku či Německu, kde sociální demokraté pozice také ztrácí naprosto zásadním způsobem," uzavírá Mrklas.