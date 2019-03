ČSSD: Pokud by ANO chtělo oddálit zrušení karenční doby, porušilo by koaliční smlouvu

Odsunutí termínu zrušení karenční doby v souvislosti se spuštěním elektronických neschopenek by ČSSD považovala za porušení koaliční smlouvy. Novinářům to řekl první místopředseda ČSSD Roman Onderka. Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním zasedání tripartity uvedl, že elektronické neschopenky začnou plně fungovat půl roku po zrušení karenční doby. Dodal, že podle dohody mělo být zrušení karence a zavedení e-neschopenek současné a v koalici je kvůli nesladění termínu "určitý problém".

"Byla jasná dohoda mezi zrušením karenční doby a e-neschopenek ve formě elektronické. Mělo být při vystavení pracovní neschopnosti vše sděleno zaměstnavateli. Toto nastane až od ledna 2020, kdy by se měla spustit e-neschopenka kompletně. Je to teď určitý problém v rámci koalice," uvedl v pondělí premiér. Podotkl, že poslanci jeho hnutí ANO měli od počátku s rušením karenční doby problém.

Podle Ondreky ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) zkrátilo dobu přípravy zavedení elektronické neschopenky o dva roky, předchozí ministryně za ANO chtěla systém spustit až v roce 2022, uvedl.

Ve sněmovně je nyní několik novel, které se e-neschopenky týkají. Podle jedné z nich by na půl roku do spuštění nového systému měli lékaři povinně používat nynější elektronické hlášení o pracovní neschopnosti, které je k dispozici od roku 2010. Vypisují ho ale jen asi čtyři procenta doktorů. Maláčová novinářům řekla, že lékaři jsou striktně proti a pokud ANO tento mezistupeň chce, je třeba, aby to s lékaři dojednalo. Podle ní je nicméně povinné hlášení o pracovní neschopnosti od července technicky připraveno, je potřeba jen legislativa.