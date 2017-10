ČSSD do boje o Hrad nikoho nevyšle, podpora dalších kandidátů prý není aktuální

před 20 minutami

ČSSD do prezidentských voleb, které se uskuteční začátkem příštího roku, vlastního kandidáta nepostaví, řekl mluvčí sociální demokracie Mikuláš Klang. Otázka podpory dalších kandidátů podle něj není zatím aktuální. Nejzazší termín na podání prezidentské kandidatury je 7. listopad. Sociální demokracie dříve zvažovala, že by se její členové vyjádřili k prezidentským kandidátům v referendu. Původně se hovořilo o první polovině letošního roku, v dubnu ale strana rozhodnutí odsunula na listopad. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) pak v srpnu nevyloučil možnost, že ČSSD vlastního kandidáta do voleb nevyšle.