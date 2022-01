Jaký bude covidový rok 2022? Epidemie neskončí, omikron není poslední, tvrdí experti

Karlovarští policisté obvinili třiadvacetiletého cizince z pokusu o vraždu a ze znásilnění. Muž v sobotu, v prvních hodinách letošního roku v Karlových Varech nejprve nožem zaútočil na 37letou ženu, kterou vážně zranil, později napadl a znásilnil devatenáctiletou dívku. ČTK o tom dnes večer informoval mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva. Podle neoficiálních informací je obviněný Afghánec, televize CNN Prima News dnes uvedla, že do České republiky přicestoval z Německa.

Podle policie muž přijel na silvestra do Karlových Varů na oslavy. Nejprve se podle vyšetřování seznámil se sedmatřicetiletou ženou. Na tu v sobotu krátce po třetí hodině ranní zaútočil v lese poblíž karlovarské restaurace, uvedla policie. Cizinec, který chtěl podle policie ženu zabít, jí způsobil vážná bodnořezná poranění na hrudníku a z místa utekl. Zraněné ženě se podařilo dostat do několik set metrů vzdálené restaurace, kde upadla do bezvědomí, uvedl Kopřiva. Vzápětí jí převezli záchranáři do nemocnice. "Její zdravotní stav je v tuto chvíli stabilizovaný, avšak stále je v ohrožení života," dodal policejní mluvčí.

Obviněný muž podle poznatků policie krátce po útoku potkal o několik ulic dál devatenáctiletou dívku, kterou ohrožoval nožem a při tom po ní požadoval pohlavní styk. Dívka to odmítala a bránila se, ale po fyzickém napadení omdlela, vyplývá z vyšetřování. Podezřelý ji pak podle policie znásilnil a utekl. "Zdravotní stav poškozené devatenáctileté dívky není život ohrožující a v současnosti již není hospitalizována," uvedl dnes večer Kopřiva.

Policie začala ihned po oznámení první napadené ženy po pachateli pátrat. "V krátké době získali policisté přibližný popis pachatele, po kterém začali intenzivně pátrat v Karlových Varech, v městských lesích a kolem nich a dále v dalších místech Karlovarského kraje. V době pátrání po pachateli útoku přijali policisté oznámení o znásilnění devatenáctileté dívky, která byla po útoku pachatele nějakou dobu v bezvědomí. Velmi krátce po přijetí tohoto druhého oznámení byl v rámci intenzivního pátrání karlovarských policistů podezřelý muž zadržen," uvedl Kopřiva. Podle televize CNN Prima News se muž po znásilnění převlékl a chystal se odjet do Německa.

Zadržený cizinec se podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol, měl 1,23 promile. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Státní zástupce to akceptoval a soud obviněného poslal do vazby. V případě prokázání viny hrozí cizinci trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.