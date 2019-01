Co trvá demokracii roky, totalita vezme přes noc, varoval Kiska brněnské studenty

Slovenský prezident Andrej Kiska převzal velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity. Podle rektora Mikuláše Beka přispěl k uchování masarykovské a štefánikovské tradice v české a slovenské politice. Ve funkci podle Beka nepodlehl ani "šedivému úřednictví", ani svérázu vulgárního humoru a laciných bonmotů. Dokázal vyvážit pokoru vůči státnické roli s civilní lidskostí, uvedl Bek. Slovenský prezident varoval v projevu na univerzitě před populismem a šířením nedůvěry ve stát.

Kiska v projevu připomněl, že na Masarykově univerzitě studuje přes 5000 Slováků a vyjádřil úctu k hodnotám svobody, demokracie a úcty k lidským právům, které podle něj univerzita nese od první republiky do současnosti. "Přijímám tuto medaili s vděkem vůči všem, kteří v době poznamenané zklamáním a zahlcené nenávistí vyznávají a praktikují demokratický étos, bez něhož by se ty hodnoty dávno ztratily," uvedl.

Slovenský prezident v projevu varoval před populismem, šířením nenávisti a nedůvěry ve stát. Zastánci demokracie a svobodné otevřené společnosti musí být podle něj ostražití. "Stačí chvíle nepozornosti a to, co demokracii trvá vybudovat roky, si zlo nebo totalita vezme přes noc," varoval slovenský státník. Také Bek zdůraznil, že svobodný polistopadový režim nemusí být samozřejmostí a že dnes znovu jde o dělbu kontroly a moci ve státě, o toleranci menšinových názorů, o svobodu médií a ochotu pomáhat potřebným.

Velkou zlatou medaili univerzita uděluje zpravidla cizincům za zásluhy o demokracii, lidstvo a vzdělanost. Dosud posledním držitelem byl lichtenštejnský kníže Hans Adam II., který ji převzal v roce 2011. V minulosti stejné ocenění získali například následník britského trůnu princ Charles, tehdejší ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová nebo někdejší polský prezident Aleksander Kwasniewski.

Kiska: Třetinu vysokých škol bych okamžitě zavřel

Kiska varoval před způsobem financování školství. S nadsázkou prohlásil, že by zavřel třetinu vysokých škol na Slovensku. Za inspiraci považuje právě Masarykovu univerzitu, odkud podle něj vycházejí úspěšní absolventi.

Slovenský prezident řekl, že se z pohledu mezinárodních ukazatelů úroveň slovenského školství klesá. "Často tak trochu s nadsázkou opakuju, že bych třetinu vysokých škol okamžitě zavřel a peníze investoval do kvalitních vysokých škol s takovou kvalitou, jakou má Masarykova univerzita," uvedl.

Financování založené na počtu studentů jednotlivých vysokých škol považuje za problematické. "Takto postavené financování má ten efekt, že jsou tendence nabírat velké množství studentů nehledě na to, jakou mají kvalitu na závěr studia," řekl Kiska. "Jaké máme dnes školství, tak to u nás bude vypadat za 20 nebo 30 let. Na Masarykově univerzitě jsou úspěšní absolventi a mnozí z nich přispěli i k tomu, že je Slovensko úspěšná a sebevědomá země," zdůraznil slovenský prezident.

Univerzita vznikla 28. ledna 1919, letos slaví 100 let. Už v pondělí udělila zlaté medaile bývalému rektorovi a dnešnímu předsedovi ODS Petru Fialovi, hudebnímu skladateli Ivu Medkovi, informatikovi Václavu Račanskému a rektoru Univerzity Komenského v Bratislavě Karolu Mičietovi. Oslavy potrvají po zbytek roku.