Cirkusáci založili stranu, chtějí dobýt česká města. Prahu může řídit klaun i jezdec v glóbusu smrti

Za hnutí s názvem Jauner Československo 2018 kandidují lidé z cirkusové branže, v Praze o hlasy budou usilovat i tři členové slavné rodiny Berousků.

Praha - Cirkusáci mají od června vlastní politické hnutí s názvem Jauner Československo 2018. A hned v říjnových volbách se budou ucházet o místa v zastupitelstvech několika českých měst včetně Prahy nebo Olomouce, kde dokonce v obou případech kompletně naplnili kandidátní listinu.

Voliči v hlavním městě tak budou moci na magistrát dostat majitele cirkusů Andres, Humberto, Originál Berousek nebo Sultán, zastupiteli se mohou stát klaun, jezdec v glóbusu smrti, několik akrobatů na koních či drezér exotických zvířat.

Podle majitelky cirkusu Andres Anny Alešové, která je trojkou pražské kandidátky, nejsou podmínky pro vykonávání jejich povolání optimální, a i proto se rozhodli kandidovat. "Cirkus je pro děti, je to kultura. Chtěli bychom, aby se pro nás zlepšily podmínky, abychom třeba nemuseli tolik platit za pozemky. V České republice jsou jenom dvě místa, kde něco pro cirkusy a děti dělají. Jenom plaťte, plaťte, i za ty reklamy je to spoustu peněz," říká Alešová, se kterou společně kandiduje také její manžel a syn.

"Chtěli bychom také uhájit, aby tady v republice zůstala zvířátka, protože to stálo spousty peněz a hodně proti nám bojují zelení a my se chceme bránit, protože pro kulturu se dělá hrozně málo," dodává.

O hlasy na pražské kandidátce se budou rovněž ucházet tři členové slavné cirkusácké rodiny Berousků. Erik, majitel cirkusu Sultán, nechtěl okolnosti své kandidatury komentovat s tím, že je v zahraničí.

Jiří, kterému patří cirkus Originál Berousek, odmítl, že by kandidoval, přestože na listině je uvedené jeho jméno včetně správného zaměstnání a věku. "Určitě nekandiduji. Já to nechávám na lidech, kteří tomu rozumí. Já dělám věci, které umím. Je možné, že mě tam někdo napsal. Vím, že se mě na to ptali, ale já jsem řekl, že určitě ne," sdělil principál.

Největší zastoupení na pražské kandidátce má však jméno Helfer, je na ní hned devětkrát, přičemž většina z nich má jako své povolání uvedené "majitel lunaparku".

Předsedou hnutí je artista Václav Šimek, který se už pokoušel do politiky prorazit. Před dvěma lety však v senátních volbách za krajně pravicovou Národní demokracii neuspěl, v prvním kole nezískal ani procento hlasů. Nyní povede kandidátku Jauner v Olomouci.

Stranu i sám založil. Slovo Jauner je světským výrazem pro cirkusáky, dodatek Československo 2018 pak podle Šimka souvisí s výročím sta let vzniku republiky. "Nesmírně si jí vážím, a to s odkazem na skutečnost, že tisíce našich blízkých z řad předků žili, pracovali, bojovali, krváceli, umírali pro společný stát dvou bratrských národů," píše Šimek na svých stránkách.

To je také jediné místo, kde lze zatím nalézt program hnutí, neboť strana své vlastní stránky nemá. Voličům slibuje, že zruší DPH na školní potřeby, dohlédne na práci OSN a reviduje ji, přísněji dohlédne na neziskovky nebo na spravedlivější přepočet silniční daně.