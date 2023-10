Asfalt na jeden den. V Praze postavili okruh kvůli rallye, po jízdě ho zase zbourají

V Česku poprvé odstartovala Středoevropská rallye. Zkouška na závod proběhla na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli. Organizátoři zde kvůli rychlostní zkoušce těsně před závodem položili asfalt. Po akci jej plánují opět odstranit.

"Není potřeba být ekolog, je to proti zdravému rozumu bez ohledu na ekologii. Plýtvá se energií, materiálem, lidskou prací," komentovala pro Aktuálně.cz Petra Kolínská ze Zeleného kruhu, asociace 91 ekologických organizací.

Podle ní jde o nehospodárné chování nejen z pohledu ochrany klimatu, zbytečné asfaltování ploch by se podle ní nemělo dít. "V Česku snad máme dost míst, kde by se to dalo vyzkoušet, aniž by se kvůli tomu muselo něco stavět a bourat," říká. Jak dodává, otázkou také je, zda je akce soukromá, či čerpá dotace.

Podle registru smluv Autoklub ČR na akci veřejné dotace skutečně získal. Platforma Hlídač státu uvádí, že Praha přispěla čtyřmi miliony korun, tři miliony dal Plzeňský kraj a dva miliony Jihočeský.

"V době schvalování dotace zastupitelstvem měla být rallye na Praze 7. Bohužel se organizátoři nedomluvili s vedením Prahy 7, proto zvolili náhradní řešení v Chuchli. S tzv. rychlým asfaltem mají prý zkušenosti a bylo to prý jediné možné řešení," sdělil Aktuálně.cz pražský radní pro školství a sport Antonín Klecanda (STAN), proč se nakonec asfaltovalo na dostihovém závodišti.

"Chceme zprostředkovat rallye co nejširšímu okruhu fanoušků a přitáhnout k motorsportu nové příznivce. Hledali jsme atraktivní a netradiční prostředí a zároveň lokalitu, která bude skvěle dostupná hromadnou dopravou. Rallye zde bude jako na dlani a diváci uvidí celý průběh superspeciálky," vysvětlil pro iDnes.cz výběr místa Tomáš Kunc, jednatel Středoevropské rallye a generální sekretář Autoklubu ČR.

"Chceme být dobrými a ohleduplnými sousedy. Asfalt se po závodě znovu využije ke stavbě jiných silnic a bude ještě dlouho sloužit. Cena se díky vstřícnosti našich dodavatelů pohybuje okolo 1,5 milionu korun a je hrazena z komerčních příjmů," řekl Kunc serveru.

Středoevropská rallye je součástí šampionátu poprvé v historii. Soutěž odstartovala ve čtvrtek ve 13 hodin na Hradčanském náměstí za přítomnosti prezidenta Petra Pavla, následně se uskutečnila divácká rychlostní zkouška na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli a v podvečer je na programu okruhový měřený úsek v Klatovech. V pátek se pojede dalších šest testů na Šumavě, v sobotu stejný počet v Rakousku a v neděli čtyři v Německu. Centrum rallye bude po celou dobu v Pasově.