Drtivě jsme vyhráli volby, hájí neústupnost ANO místopředseda Brabec před klíčovým jednáním s ČSSD

před 1 hodinou

Vyjednávací týmy ANO a ČSSD čekají ve středu odpoledne a ve čtvrtek klíčová jednání, která hodně rozhodnou o tom, zda vznikne vláda ANO s ČSSD a tolerancí KSČM. Jeden z hlavních vyjednavačů ANO Richard Brabec věří, že na těchto schůzkách by mohlo být domluveno, kolik ministerstev ve vládě získají sociální demokraté a která to budou. Zároveň ale přišel s tím, že ANO chce vyjednávat o vládě i po sjezdu ČSSD v sobotu 7. dubna.

Praha - Ministr životního prostředí Richard Brabec sice chodil v pondělí po svém úřadu v tričku, kterým propagoval sobotní celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, ale sám přiznával, že mu nejvíce času zabírá jiný "úklid".

Jelikož premiér a šéf ANO Andrej Babiš je na dovolené na Kanárských ostrovech, Brabec se jako místopředseda hnutí ANO intenzivně věnuje tomu, aby z vyjednávacího stolu mezi hnutím ANO a ČSSD zmizelo co nejvíce sporných bodů.

"Lítám kolem tolika věcí, že sotva všechno stíhám, kromě ministerstva se věnuji naplno i vyjednávání," přiznával na chodbě svého úřadu Brabec, který má nejlepší informace o tom, co Babišovi běhá hlavou ohledně možné nové vládní koalice ANO a ČSSD s tolerancí KSČM.

Jak sám Brabec přiznal, během posledních dní si poslal s Babišem několik mailů. Co má ale šéf ANO v plánu, nechtěl Brabec konkretizovat. "Bavili jsme se spíš o variantách dalšího vývoje vyjednávání, než že bychom například konkrétně probírali, zda má mít ČSSD čtyři nebo pět ministerstev," podotkl ministr životního prostředí. Samotný Babiš se z dovolené k politice nevyjadřuje, místo toho dává na sociální sítě fotky, na kterých pózuje se svou manželkou nebo s tenisovou raketou.

Jisté je, že do čtvrtečního návratu Babiše z dovolené proběhnou během středy dvě velmi důležité schůzky. Dopoledne přijme prezident Miloš Zeman předsedu ČSSD Jana Hamáčka a místopředsedu Jiřího Zimolu, odpoledne je naplánovaná schůzka těchto špiček sociální demokracie s Brabcem a předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Ve čtvrtek proběhne nejdůležitější schůzka, na které už bude přítomný i Babiš.

Podle Brabce je možné, že na této schůzce padne definitivní rozhodnutí, kolik ministerstev by mohla obsadit ČSSD a zda to bude vnitro, nebo finance, které vedení strany požaduje. "Osobně věřím, že by se mohlo podařit najít nějaký kompromis v kombinaci množství ministerstev a jejich typu," řekl.

Zároveň odmítl informace několika zdrojů Hospodářských novin i některých dalších médií, že Hamáček by mohl obsadit vnitro. "Nevím, kde se ta informace vzala. Nic takového při našem vyjednávání nezaznělo," tvrdí Brabec, který hájí neústupnost ANO. "Nechci, abychom ČSSD válcovali, vím, že její zástupci to mají složité, ale my jsme drtivě vyhráli volby a naši voliči jsou proti příliš velké vstřícnosti k ČSSD," prohlásil Richard Brabec.

Sociální demokracie sice bude posuzovat výsledky schůzek s ANO na sobotním sjezdu, podle Brabce ale ANO počítá s vyjednáváním i po tomto sjezdu. "Sjezdem se pro nás nic neuzavírá. Jednání se uzavřou až před referendem ČSSD," řekl Brabec s odkazem na to, že na konci dubna či na začátku května mají členové ČSSD hlasovat o tom, zda jsou pro vládnutí s ANO.