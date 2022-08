Česko zasáhnou silná vedra, na východě hrozí bouřky s přívalovým deštěm

Pro úterní odpoledne platí výstraha před vedry pro jižní části Jihomoravského a Zlínského kraje v polohách pod 600 metrů nadmořské výšky. Ve středu už je výstraha v platnosti v nižších polohách pro celé Česko a ve čtvrtek pro téměř celou republiku vyjma Karlovarského kraje.

"V úterý odpoledne překročí nejvyšší teploty na krajním jihovýchodě Moravy místy 31 stupňů Celsia. Ve středu překročí nejvyšší teploty v polohách do 600 metrů 31 stupňů na celém území. Ve čtvrtek budou nejvyšší teploty v Karlovarském kraji již do 31 stupňů, na krajním jihovýchodě Moravy i přes 34 stupňů," uvedli meteorologové.

Kvůli vedru hrozí přehřátí a dehydratace. Český hydrometeorologický ústav proto lidem doporučuje více pít, a to hlavně neslazené nealkoholické nápoje a minerální vody. Lidé by také měli kolem poledne a odpoledne omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci či v zaparkovaných autech.

Na východě země se také v úterý mohou objevit silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, při kterém může napršet za hodinu až 30 litrů vody na metr čtvereční. Voda tak může zaplavit sklepy či podjezdy a rozvodnit menší toky. Výstraha před bouřkami platí až do 21:00 pro Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj a severovýchodní část Jihomoravského kraje.

To, co dnes zažíváme, nejsou normální letní teploty. Posledních 15 let hovoří naprosto jednoznačně, vlny veder způsobují skleníkové plyny v atmosféře. | Video: Martin Veselovský