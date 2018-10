Česko stáhne z ambasády v Rijádu diplomata v reakci na smrt novináře Chášukdžího

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček oznámil, že Česko v reakci na smrt saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího stáhne z ambasády v Rijádu jednoho diplomata. Případné další sankce vůči Saúdské Arábii bude koordinovat se zeměmi EU.

Praha - S velvyslancem Saúdské Arábie Nájifem Al Abúdem jednal ministr Tomáš Petříček ve středu odpoledne. "Panu velvyslanci jsem sdělil, že Česká republika bude reagovat i diplomaticky, a to stažením jednoho diplomata z naší ambasády v Rijádu," oznámil ministr novinářům.

Ministerstvo zahraničních věcí na svém webu uvádí, že je na velvyslanectví v Rijádu v současnosti deset diplomatů v čele s Jiřím Slavíkem.

Petříček nevyloučil, že reakce Česka na tento mezinárodní skandál mohou být pro Saúdskou Arábii ještě bolestivější. O možných odvetných krocích ze strany království podle ministra s velvyslancem na společném setkání v Černínském paláci nehovořili.

"Panu velvyslanci jsem jasně sdělil stanovisko České republiky. Jakékoli útoky na novináře považujeme za nepřijatelné. Svobodná společnost nemůže existovat bez nezávislých médií. Násilná smrt opozičního novináře Džamála Chášukdžího na půdě saúdskoarabského konzulátu nemůže být ničím a nikým ospravedlněna," dodal Petříček. Navíc připomněl, že se čin stal na půdě konzulátu a došlo tak k jasnému porušení mezinárodního práva.

Novinář Džamál Chášukdží, který byl kritický k režimu korunního prince Mohameda bin Salmána, zmizel počátkem října po návštěvě saúdského konzulátu v Istanbulu.

"Je důležité, aby Česká republika reagovala na vraždu novináře stejně jako naši spojenci. Tomu odpovídá krok pana ministra," kvitoval postup Petříčka skrze svého mluvčího prezident Miloš Zeman.

Zákaz dovozu zbraní? Proberu to s premiérem

O vraždě Chášukdžího bude podle Petříčka jednat i vláda a sám se zapojí i do debaty o této záležitosti ve sněmovně. "Sám tuto diskusi podpořím. Sněmovna by měla otázku lidských práv pravidelně diskutovat," řekl Petříček s tím, že problém by chtěl projednávat i na půdě Evropské unie. "Předpokládám, že se k tomuto tragickému případu brzy vrátíme a budeme se zeměmi EU hovořit o dalších možných restriktivních opatřeních včetně možnosti omezení vývozu vojenského materiálu," upozornil ministr zahraničí.

O tom, jestli se Česko připojí k Německu a také zakáže dovoz zbraní do Saúdské Arábie, chce Petřiček nejprve hovořit s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a s kolegy z vlády. Německo omezilo vývoz do doby, než se vyjasní okolnosti vraždy novináře.