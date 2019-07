Česko o víkendu zasáhnou bouře s krupobitím, nejsilnější budou v sobotu na jihozápadě

Česko o víkendu zasáhnou silné bouře. Ojediněle je budou doprovázet přívalové srážky, kroupy a nárazy větru až 90 km/h. Nejsilnější by bouře měly být v sobotu na jihozápadě země. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu se při silném dešti mohou rozvodnit malé toky, hrozí zatopení níže položených míst nebo podemletí komunikací.

"Na jihovýchodě území se bouřky objeví už v sobotu ráno, během dne postupně i na ostatním území. Ve druhé polovině noci na neděli bude bouřková činnost přechodně slábnout, ale během nedělního dopoledne se znovu obnoví a bude trvat až do noci na pondělí," uvedli meteorologové.

V Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině platí výstraha před bouřkami s vysokým stupněm nebezpečí od sobotních 04:00.

V Plzeňském a Karlovarském kraji je stejná výstraha vyhlášena od sobotního poledne. Ve zbytku země platí o víkendu výstraha s nízkým stupněm nebezpečí.

V nejsilnějších bouřkách mohou nárazy větru lámat větve a vyvracet stromy. "Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě," uvedl ČHMÚ.

Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky nebo volně položené předměty. Neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči musí být v bouřích opatrní.

Dnes odpoledne ještě Česko čekají velmi vysoké teploty. Zejména na západě země mohou překročit 34 stupňů Celsia.