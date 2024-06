Do Česka míří hlavní bojový tank, těžkou brigádu spasí nejnovější německé Leopardy

Česko se přiblížilo obnově těžké brigády. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) minulý týden oznámila, že vláda projedná materiál o pořízení desítek tanků německé výroby. Zabývat se jím bude v příštích týdnech. Aktuálně.cz se podařilo kompletní dokument získat. Plynou z něj nové podrobnosti o jedné z nejdůležitějších armádních akvizic současnosti.

Loni v květnu dala vláda za úkol ministryni Černochové, aby s Německem jednala o pořízení hlavních bojových tanků. Vedle bojových vozidel pěchoty budou tvořit páteř těžké brigády tuzemské armády. Tanky budou Češi s německou vládou kupovat společně, aby se ušetřilo.

"Projekt na pořízení hlavních bojových tanků Leopard 2A8 se nám podařilo posunout a měli bychom někdy v následujících týdnech dát schválit na vládu dohodu o přistoupení ke společnému pořízení tanků," oznámila minulý čtvrtek ministryně Černochová. Učinila tak den poté, co jejímu resortu Aktuálně.cz poslalo k zakázce dotazy.

Redakce získala materiál, jenž posun v jednáních s německou stranou shrnuje, popisuje podrobnosti zakázky včetně ceny a stanovuje další postup v jejím uskutečnění. Dokument vznikl na ministerstvu obrany poslední týden v květnu, kabinetu ho Černochová předloží ještě tento měsíc.

Vylepšené pancéřování a senzory na obranu

"Pro potřeby Armády České republiky se plánuje pořízení tanků Leopard 2A8 s vysokou ochranou osádky tanku, palebnou silou, manévrovatelností, pohyblivostí, průchodností a schopností překonávat vodní překážky až do hloubky čtyři metry. Bude pořízeno šest modifikací tanků v nejaktuálnějších verzích," uvádí materiál.

Leopard 2A8 platí za technologickou špičku mezi těžkou bojovou technikou, kombinuje všechny přednosti předchozích čtyř verzí Leopardu. K tomu přinese nové technologické vymoženosti. Vedle České republiky mají o stroj vážný zájem Itálie, Nizozemsko či Norsko, dohromady poptávají více než 300 kusů.

Díky zabudovanému izraelskému systému Trophy rozezná stroj blížící se protitankovou střelu, na kterou vyšle vlastní projektily. Tím může minimalizovat riziko zásahu. Součástí ochrany je vylepšené pancéřování. Tank má také k dispozici senzory, jež mu dovolí monitorovat situaci na bojišti, určit cíle i komunikovat s drony.

"Nové Leopard 2A8 budou pořizovány v letech 2027 až 2029 (minimální plnění), v případě objednávky maximálního plnění pak proběhnou poslední dodávky v roce 2030. Pro tankové vojsko Armády České republiky budou hlavní bojovou technikou minimálně na dalších 30 let," uvádí dále materiál s tím, že zkoušky strojů začnou hned roku 2027.

Vznikne nová tanková rota?

Černochová počítá s koupí nejméně 61 tanků, tím se rozumí ono minimální plnění. Česko by stály 39,8 miliardy korun. V případě dostatku peněz, s ohledem na ostatní strategické projekty, by ministerstvo pořídilo dalších 16 tanků, celkové náklady by dosáhly podle materiálu z obrany 52,1 miliardy. Cena zahrnuje tanky, školení či zkoušky strojů.

Pokud by skutečně mělo ministerstvo peníze na všech 77 tanků, umožnilo by to u 73. tankového praporu v Přáslavicích na Olomoucku, který je součástí 7. těžké brigády, vytvořit další rotu. Tím by se podařilo splnit požadavky Severoatlantické aliance "na strukturu těžké a střední brigády".

Tanky z Německa Česko v letech 2022 a 2023 obdrželo od Německa 14 tanků staršího typu Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo jako náhradu za techniku, kterou vláda Petra Fialy (ODS) darovala na pomoc napadené Ukrajině. Od února je ve hře další dar od Německa totožného objemu. Němci pak ještě nabídli Česku k prodeji dalších čtrnácti tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo, vedle nyní otevřené akvizice tanků Leopard 2A8 by tak Česká republika mohla mít k dispozici celkem 42 tanků Leopard 2A4 a tři vyprošťovací vozidla. V současnosti česká armáda vlastní zhruba 50 tanků.

Dodávku má představovat šest modifikací, půjde o hlavní bojový tank, tank velitelský, vyprošťovací vozidlo, mostní tank, ženijní tank a tank s kabinou pro výcvik řidičů. Stroje pro českou armádu se od těch pro německé síly budou lišit pouze vybavením komunikačních prostředků, kamuflážním nátěrem a označením v národních barvách.

"Tank Leopard nejlépe splňuje požadavky armády na moderní tank dostupný na současném trhu, s dostatečnou ničivostí, mobilitou, vysokým stupněm ochrany osádky. Zároveň je to tank, který je zavedený v několika armádách NATO a není nutné jej dále vyvíjet," řekl už dříve plukovník Ján Kerdík, ředitel Odboru rozvoje pozemních sil.

Smlouva se může podepsat už letos

Tanky by Česko i Německo pořídily buď od holdingu KNDS, jenž vznikl roku 2016 sloučením německé firmy na výrobu těžké bojové techniky Krauss-Maffei Wegman a francouzské státní zbrojovky Nexter Systems, nebo od druhého možného dodavatele, jímž je německá firma Rheinmetall. Každopádně zakázka se má zadat napřímo bez soutěže.

Pokud vláda schválí citovaný materiál ministerstva obrany, mělo by se tak stát ještě tento měsíc, Česko s německou stranou uzavře dohodu o společném pořízení tanků. Jde o svého druhu předběžné ujednání. Ambicí Černochové resortu je podepsat ho v průběhu léta.

Podpis dohody otevře cestu k tomu, aby ministerstvo dojednalo s německou vládou přistoupení k úmluvě mezi ní a vybraným německým výrobcem. To už je kontrakt o samotných dodávkách. Domlouvat se bude konkrétní podoba smlouvy zahrnující cenu, příslušenství a jednotlivé modifikace.

"Podstatou vyjednávání je průmyslová spolupráce na projektu, aby byla v souladu s podstatnými bezpečnostními zájmy státu zajištěna bezpečnost dodávek pro podporu činnosti ozbrojených sil, financování včetně případných zálohových plateb, smluvní zajištění dodávek jednotlivých modifikací tanků, model zajištění záručního a pozáručního servisu." Simona Cigánková, mluvčí ministerstva obrany

"Po ukončení vyjednávání, nejpozději do 31. prosince 2024, (se ministryni ukládá) informovat vládu o vyjednaných podmínkách a vyžádat si její souhlas s přistoupením ministerstva obrany k rámcové dohodě na pořízení hlavního bojového tanku," stojí v návrhu usnesení vlády, jejž redakce získala. Černochová věří, že kontrakt se podepíše už letos.