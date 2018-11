Česko je sedmou nejvyhledávanější evropskou zemí amerických studentů

Česko se těší rostoucí přízni amerických studentů. Ve školním roce 2016/2017 jich zde studovalo 4 777, což posunulo zemi na třinácté místo v celosvětovém žebříčku a na sedmou příčku v rámci Evropy.

Ve školním roce 2010/2011 se Česko umístilo až na osmnáctém místě. Na první příčce se už několik let drží Velká Británie, kterou v minulém školním roce navštívilo 39 851 amerických vysokoškoláků. Za ní následuje Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Čína a Irsko.

Data byla zveřejněna ve zprávě Open Doors 2018, která bude představena v úterý ve Washingtonu, D. C. v rámci Týdne mezinárodního vzdělávání Institute of International Education z USA. Právě tento ústav každoročně představuje žebříček nejoblíbenějších zemí, do kterých američtí studenti vyjíždějí na studijní pobyty.

"Pro americké studenty jsme jednou z vysněných zemí, v žebříčcích destinací stále stoupáme. V posledních letech se daří zvyšovat počty amerických studentů, kteří přijíždějí na české univerzity. Převážná část mladých Američanů u nás zůstává jeden semestr a během této doby se seznámí nejen s městem, ve kterém studují, ale vyjíždějí po celé České republice i do sousedních zemí," vysvětluje Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny mezi ČR a USA.

Výjezd českých studentů do USA není tak obvyklý, za poslední dva roky se počet vysokoškoláků pohybuje kolem 750. To je dáno tím, že čeští studenti na rozdíl od amerických studují převážně programy vedoucí k titulu, tedy bakalářské, magisterské, doktorské či profesní programy.

Počty amerických studentů v Evropě ve školním roce 2016/2017