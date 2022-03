Firmy se chystají zaměstnat Ukrajince. Příchod žen změní složení pracovního trhu

Tisíce lidí utíkajících z Ukrajiny před válkou přicházejí do Česka a budou tu brzy hledat práci. Vláda slibuje, že jim to co nejvíce usnadní. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvádí, že se chystá návrh na uznávání kvalifikace Ukrajinců na základě čestného prohlášení. Některé firmy jim už teď nabízejí volná pracovní místa.

Za více než týden od ruské invaze na Ukrajinu přišlo do Česka sto tisíc uprchlíků. Na cizinecké policii se jich už stačilo přihlásit kolem 50 tisíc, další čekají ve frontách. Česko by podle modelů z minulých migračních krizí mohlo přijmout až 250 tisíc uprchlíků, řekl v pondělí ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN. Vláda Ukrajincům nabízí zvláštní víza, s nimiž si mohou okamžitě hledat práci. Pomoci to může také desítkám tisíc těch, kteří dosud v Česku pracovali načerno a chtějí svůj pobyt zlegalizovat.

"Spousta lidí říká, že chce do práce alespoň na částečný úvazek, nechtějí sedět doma a brát sociální dávky. Dokážou se rychle začlenit do společnosti," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Také brněnský náměstek primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL řekl, že většina žen, které do Česka přichází, se hned ptá na možnost zaměstnání.

Firmám to může pomoci vyřešit dlouhodobý problém s nedostatkem lidí. Podle dat Úřadu práce ČR z konce ledna potřebovali zaměstnavatelé obsadit téměř 352 tisíc pracovních míst, 72 procent z nich bylo vhodných pro cizince.

V Česku zatím žije zhruba dvousettisícová ukrajinská komunita. "Bez povolení tu hrubým odhadem pracovaly desítky tisíc z nich. Teď máme jedinečnou příležitost zprůhlednit a zjednodušit vydávání víz i pracovních povolení a tím umožnit narovnání podmínek i pro ně. Pro celou společnost to bude prospěšné," uvedl analytik trhu práce Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, pod kterou patří pracovní portály Jobs.cz nebo Práce.cz.

Uprchlická vlna z Ukrajiny je v evropském měřítku nejsilnější od přesunů obyvatelstva po druhé světové válce, řešit začleňování Ukrajinců tak bude muset nejen Česko, ale i ostatní evropské země. Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odešlo z Ukrajiny kvůli ruské invazi 1,7 milionu lidí. Josep Borrell, šéf diplomacie Evropské unie, odhaduje, že celkem to bude až pět milionů lidí.

V Česku mohou začít pracovat ti, kteří si vyřídí zvláštní dlouhodobé vízum, které pro Ukrajince vláda připravila. "Vyřizuje se zpravidla na počkání, jeho držitelé získávají státem hrazenou zdravotní péči. Následně je možné vyřídit povolení k zaměstnání," sdělil Tomáš Procházka z advokátní kanceláře Aegis Law. Vízum uděluje ministerstvo vnitra, žadatelé ale musí počítat s dlouhými frontami.

S vízem pak může uprchlík hledat zaměstnání. Před podáním žádosti o pracovní povolení na úřadu práce musí mít se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu, která se přikládá k žádosti.

Celý proces ale vláda plánuje ještě zjednodušit. "Všem, kteří přijdou, umožníme přístup na trh práce zrychleným způsobem v řádu dnů," prohlásil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

‼️Pomoc občanům Ukrajiny 🇺🇦

Umožníme lidem prchajícím před ruskou agresí najít si práci v ČR.



Daná osoba požádá OAMP o speciální dlouhodobé vízum. Poté se domluví se zaměstnavatelem a vyřídí si na Úřadu práce povolení k zaměstnání.



Více zde: https://t.co/7cUWAFucKJ — MPSV ČR (@mpsvcz) March 2, 2022

Urychlit se má například administrativa, kterou teď úřady práce s žádostmi mají. "Cílem je udělat řízení co nejjednodušší, i s ohledem na to, že žádostí bude přibývat. Zároveň se v Evropě hovoří o možnosti volného přístupu prchajících Ukrajinců na pracovní trh," popsal mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

V Česku je zatím největší nápor v Praze. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v pondělí uvedl, že hasiči odvážejí čekající uprchlíky do jiných měst, i tam jsou ale registrační centra vytížena. "Za námi už je ale zřejmě vlna lidí, kteří měli v Česku příbuzné a kontakty. Zhruba od víkendu přicházejí ti, kteří tu nikoho nemají," doplnila generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová.

Upozornila také, že se na Ukrajinu vracejí muži, kteří v Česku pracovali v průmyslu a stavebnictví. Teď musí do armády. "Přicházejí ženy, ty je nemohou nahradit. Žádáme proto navýšit co nejdříve kvóty pro Program kvalifikovaný zaměstnanec pro ostatní státy mimo Ukrajiny a Běloruska, aby firmy mohly získávat zaměstnance z těchto zemí," uvedla Svobodová.

Překážkou je jazyková bariéra i uznání praxe

Najímání příchozích Ukrajinců ale nenaráží jen na razítka a povolení, těžkosti jsou i jinde. "V prvé řadě jde o jazykovou bariéru. Zhruba u 90 až 95 procent pracovních míst firmy vyžadují, aby se zaměstnanci domluvili obstojně česky, což je teď jedna z hlavních překážek," vysvětlil Dombrovský.

Další bariéru tvoří uznání praxe a vzdělání získaného na Ukrajině. "Je důležité, aby na tom zaměstnavatelé tolik nelpěli. Alespoň u pozic, pro které není diplom či jiný dokument o vzdělání klíčový, jako jsou třeba IT profese, projektový management, obchodní pozice a podobně," uvedl Dombrovský.

Přicházet mohou například ukrajinští inženýři, technici či lékaři. Chystá se proto návrh uznávání dosaženého vzdělání, jak potvrzuje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

"Ti lidé si s sebou nevezou diplomy ze školy," upozornil Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. A za příklad dal specializované dělníky. "Pokud člověk řekne, že je vyučený svářeč, mohl by začít pracovat jako svářeč, a ne jako pomocný dělník. Mohlo by to fungovat na základě čestného prohlášení," řekl.

Dombrovský z LMC zase uvádí, že situace nahrává většímu využití částečných úvazků. Z Ukrajiny přichází především ženy, které se potřebují starat o děti a nemohou vzít práci na plný úvazek. "Už teď se objevuje více brigád a dočasných výpomocí. Za běžných okolností dominují na trhu stálé pozice na plný úvazek, dohod o práci či brigád bývá do pěti procent," poukázal na změnu s tím, že pro uprchlíky se zatím objevují hlavně nízko kvalifikovaná místa.

Příchod žen změní složení pracovního trhu

Zájem o nové pracovníky mají především zaměstnavatelé ve výrobě, v technických a dělnických oborech, ale také v sociálních službách či ve zdravotnictví. "U dvou posledně jmenovaných oborů je vysoká šance na uplatnění žen," uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Prouza podotýká, že příchod Ukrajinců vytvoří i nové pracovní pozice. Budou například potřeba učitelky k ukrajinským dětem ve školách i školkách.

Převaha žen mezi uprchlíky může do budoucna proměnit složení pracovního trhu. Míra zaměstnanosti žen teď v Česku patří k nejnižším v Evropské unii, pohybuje se kolem 66 procent. Podle Dombrovského poroste poptávka po částečných úvazcích s příchodem žen z Ukrajiny.

Novou recepční přijal hotel "z ulice"

Zaměstnavatelům, kteří chtějí nabídnout práci Ukrajincům, poděkoval minulý týden ministr Marian Jurečka. Na portálech Jobs.cz a Práce.cz už se objevují pozice označené přímo jako vhodné pro uprchlíky z Ukrajiny - bez znalosti češtiny. Během prvních dní tam podle Dombrovského z LMC přibylo přes 300 takových pozic. Celková poptávka se pohybuje kolem 80 tisíc pozic za měsíc, podíl míst pro uprchlíky bude ale podle odhadů narůstat.

Práci nabízí například společnost Orea Hotels & Resorts. "Máme řadu volných míst, nabídneme je lidem prchajícím z Ukrajiny. Teď je na cestě do Česka několik budoucích kolegů, kteří budou pracovat jako číšníci a servírky. Takzvaně z ulice jsme přijali novou recepční do jednoho z našich pražských hotelů," uvedla za firmu Petra Slabá.

Volná místa má pro uprchlíky také logistická společnost Geis. "V přepravních službách a skladování je jen málo vyloženě mužských pozic, na většině míst není problém zaměstnávat ženy. Teď můžeme nabídnout manuální i administrativní pozice zejména na jižní a severní Moravě," uvedla HR manažerka firmy Jaroslava Šindelářová.

Společnost Aramark, provozující více než 160 restaurací zaměřených na firemní stravování, má nyní 43 zaměstnanců z Ukrajiny, většinou žen. Volných míst bez nutnosti dlouhého zapracování teď bude asi 30. "Založili jsme webovou stránku v ukrajinštině s nabídkou pozic vhodných pro okamžitý nástup příchozích z válečné zóny, s příspěvkem na ubytování a související náklady," prohlásil ředitel firmy Vladimír Staněk.

Zaměstnat Ukrajince se chystá také internetový obchod Alza. "Jsme připraveni nabídnout práci desítkám z nich. Ještě ale čekáme na upřesňující legislativní rámec, podle kterého budeme moci dále jednat," sdělil personální ředitel společnosti Marek Premus. Online supermarket Rohlík.cz zase podle mluvčí Lutfie Volfové nabízí pracovní místa na úřadech práce v Praze a v Brně, aby mohl dát zaměstnání zhruba 450 zahraničním zájemcům.