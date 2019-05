Česká diplomacie vítá konec války v seriálu Hry o trůny. V žertu ale prozradila závěr

Česká diplomacie ocenila na svém facebookovém účtu konec válčení v seriálové Hře o trůny. Kultovní fantasy seriál z produkce HBO uzavřela nedělní šestá epizoda závěrečné osmé řady, ve které se dočkal rozuzlení krvavý boj o Železný trůn. Žertovný status Černínského paláce na Facebooku komentovali uživatelé sociální sítě, ale i britské velvyslanectví v Česku či Ústav mezinárodních vztahů.

"Ministerstvo zahraničních věcí vítá ukončení dlouholeté občanské války v Západozemí. Zvolení Brandona Starka vnímáme jako pozitivní krok k posílení stability království a pro zlepšení životních podmínek obyvatelstva," napsalo ministerstvo na Facebooku. Připojilo obrázek šedého zlovlka, který je symbolem rodu Starků.

Odkaz později na Twitteru sdílel ministr Tomáš Petříček (ČSSD) s dovětkem "válka skončila a my jsme to přivítali s ulehčením".

Vtip české diplomacie nezůstal bez povšimnutí uživatelů či některých institucí. "Sláva Branovi Zlomenému, Prvnímu svého jména, Králi šesti království," použila repliku z posledního dílu britská ambasáda v Praze. Lidé se Černínského paláce ptají mimo jiné na možnost cest na Sever po jeho odtržení od ostatních království či budoucí vízovou politiku s tím, že doposud bylo takřka nemožné vízum sehnat.

Žertovné dotazy se týkají i údajného varování v systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). "Jak to vidíte s cestováním do tohoto státu? Na Drozdu je pořád varování, ale manželka už zaplatila dovolenou," ptá se jeden z uživatelů. Další nabízejí přijetí uprchlíků z řad 'divokých'.

Ústav mezinárodních vztahů pak přispěchal s analýzou změny systému vládnutí, na které se domluvili zástupci urozených rodů. "Změna je sice méně revoluční vůči původně navrhované demokracii, momentálně ale opravdu lze očekávat jisté zlepšení podmínek pro obyvatele Západozemí. (…) Otázkou ale zůstává, jako vždy, nástupnictví Brandona Starka, ale i nevyjasněné mocenské ambice Severního království. Turbulence můžou přinést také nové objevy zemí na západě či hrozba zpoza zdi," napsal ústav.

Některé lidi nicméně rozladilo, že ministerstvo vyzradilo rozuzlení ságy poměrně brzy po odvysílání závěrečné epizody a status nedoprovodilo žádným varováním. "Pěkný 'spoiler' ani ne den po premiéře," stojí v jednom z komentářů.

Děj Hry o trůny se odehrává v Sedmi královstvích, o jejichž Železný trůn bojují znepřátelené rody. Do bojů se postupně zapojují i rody toužící po nezávislosti. V závěrečné epizodě se po masakru v Králově přístavišti a smrti Daenerys Targaryen rody dohodnou, že do čela zbývajících šesti království se postaví Brandon Stark. Titul krále nově nemá být dědičný, ale jeho nástupce by měli volit zástupci jednotlivých rodů.

