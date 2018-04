Češi létají nejraději do Dubaje, New Yorku a Londýna

Letecká doprava již dávno není nedosažitelný luxus, a proto se každoročně zvyšuje zájem Čechů o nejrychlejší způsob cestování. Za letenky přitom utrácejí Češi nejvíce na jaře. Podle vyhledávače letenek letenkylevne.cz jsou nyní nejžádanějšími destinacemi například Londýn nebo Dubaj. Cestování na vlastní pěst je pro české zákazníky už běžnou záležitostí, i při koupi letenek ale vyžadují servis a oceňují výhody navíc. Doba, kdy naprostá většina cestujících nechávala vše na cestovních agenturách, je tak již nenávratně pryč.

Na vlastní pěst nejen do Londýna

Podle statistik společnosti letenkylevne.cz jsou nejvyhledávanějšími destinacemi posledních měsíců Londýn, Dubaj a New York. Stále častěji se přitom i do vzdálenějších destinací Češi vydávají na vlastní pěst. "Služby v oblasti cestovního ruchu se neustále rozvíjejí, a tak je pro zákazníky výhodnější naplánovat si dovolenou podle svého a neřídit se omezenými nabídkami cestovních kanceláří," uvádí Vít Rosberg ze společnosti letenkylevne.cz, špičkového vyhledávače letenek s rozsáhlou databází letů do celého světa.

Právě široká nabídka destinací za výhodné ceny mění zvyklosti cestovatelů. Ti využívají například prodloužených víkendů, které nastanou v květnu, nejen k typickým eurovíkendům jako doposud, ale také k cestám do vzdálenějších destinací.

Zákazníci nekupují jen letenku

Cestování do zahraničí přitom už není komplikací ani pro ty zákazníky, kteří nejsou zcela zběhlí v cizích jazycích. Jedním z benefitů společnosti letenkylevne.cz jsou totiž například i překladatelské služby. "Češi už se neobávají vycestovat na vlastní pěst ani do vzdálených destinací. Kdo si není jistý, že by neměl na letišti problémy s jazykovou bariérou, může využít naší podpory v anglickém jazyce. Pracovníci našeho zákaznického servisu jsou klientům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně. Pokud zákazník zavolá a sdělí svůj problém, převezmeme za něj komunikaci až do konečného vyřešení," popisuje Vít Rosberg oceňovanou službu společnosti letenkylevne.cz.

Brzy přijde nová generace vyhledávání letenek

Cestující vyžadují, aby nákup letenek byl co nejrychlejší a nejjednodušší. Společnost letenkylevne.cz proto již brzy představí unikátní vyhledávač, který revolučním způsobem rozšíří, zjednoduší, urychlí a zpřehlední nákup letenek. Navíc se vyhledávač letenkylevne.cz zaměří i na uživatele, kteří hledají konkrétní inspirace do destinací po celém světě a nabídne jim dosud nevídané možnosti, jak vycestovat do atraktivních lokalit snadno, levně a komfortně.