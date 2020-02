Cenu Ferdinanda Peroutky získal komentátor a kulturní publicista Ondřej Štindl

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2019 získal publicista, spisovatel a scenárista Ondřej Štindl. Společnost Ferdinanda Peroutky, která toto novinářské ocenění udělila letos po pětadvacáté, vyzdvihla jeho přínos české kulturní žurnalistice a komentátorskou práci.

Ondřej Štindl vstoupil do novinářského světa na podzim roku 1990, kdy během studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy spoluzakládal Rádio Stalin, které dodnes funguje pod názvem Rádio 1. První texty publikoval v Revolver Revue, poté působil také v Lidových novinách, české redakci BBC nebo v časopise Týden.

Věnuje se kulturním tématům, je ale ceněn i pro své komentáře, které v současné době publikuje pro názorový deník Echo24.cz.

"Ondřej Štindl je renomovaný komentátor s širokým tematickým záběrem, vzdělaný, s příjemným nadhledem ironickým i sebeironizujícím, s osobitým vyjadřováním. O to všechno je dnes značná nouze," řekla o Štindlovi například autorka laudatia Libuše Koubská.

Předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky Martin Groman uvedl, že cenu v minulých letech dostávali zvláště investigativní žurnalisté, letos se ale porota rozhodla akcentovat často okrajové téma kultury. "Jsem moc rád, že tentokrát volba padla na novináře, který se přes dvacet let věnuje kultuře a psaní o ní. Je to nakonec právě vždy kultura, co nás jako společenství odlišuje, náš jazyk, naše umění ve všech podobách," vysvětlil Groman.

Změnou oproti minulým letem je také to, že se letos společnost rozhodla cenu udělit jen jedné osobnosti, v minulých letech ji získávali zpravidla dva novináři.

Kromě své žurnalistické práce je Štindl také ceněným filmovým scenáristou a spisovatelem. V roce 2010 získal za scénář k filmu Pouta cenu Český lev, o sedm let později pak úspěch zopakoval se seriálem Svět pod hlavou. Napsal také romány Mondschein a K hranici, letos na jaře mu vyjde třetí kniha s názvem Až se ti zatočí hlava.