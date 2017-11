před 1 hodinou

Dvě tuny padělaných kondomů zajistili celníci na Letišti Václava Havla v Praze. Prezervativy do Česka přicestovaly z Číny a byly označeny ochrannou známkou Durex. Celkem bylo v zásilce přes 60 tisíc balení po třech kusech a bezmála 25 tisíc po šesti kusech kondomů. "Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se skutečně jedná o padělky, které porušují práva duševního vlastnictví společnosti LRC Products Ltd," upřesnila mluvčí celníků Šárka Miškovská. Kdyby se prezervativy dostaly do volného prodeje, majiteli ochranné známky by vznikla škoda více než 7 milionů korun.

Hlavní zprávy