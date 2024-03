Zarazilo mě, kolik falešné airpody vynášejí, říká celnice. Peníze jdou i na zločin

Padělaná sluchátka AirPods se do Česka dostávají z Číny i Turecka, sehnat se dají na tržnicích nebo přes internet. Někteří prodejci přiznávají, že jde o kopii, kupcům ale radí, jak zboží přeprodat dál jako pravé. Policisté a celníci upozorňují, že jejich činnost je trestná. Podle Kristýny Richterové ze sekce pátrání Celní správy jde o nový trend, v Evropě už propagují padělky i celebrity.

V Česku se vyskytují věrné napodobeniny airpodů značky Apple. Dostávají se sem z Číny?

Je to mimo jiné i Čína, ale poměr se začíná měnit. Čím dál kvalitnější padělky, tedy skoro nerozpoznatelné, jsou z Turecka. Dostávají se k nám především kamionovou přepravou. Jejich trasa začíná většinou v Bulharsku a pokračuje přes Maďarsko a Slovensko do Česka.

Je převoz organizovaný?

Jedná se o organizované skupiny i jednotlivce, kteří si zboží objednají například z Číny přes AliExpress nebo podobné e-shopy.

Proč se padělají zrovna airpody?

Je to nejjednodušší a nejžádanější. Prodávají se například i padělané mobily, ale jejich výroba je nákladnější. A rozdíl ceny padělku a originálu není tak velký. Padělek airpodů vyrobíte za pár korun a vyděláte na tom podstatně víc.

Porušování práv duševního vlastnictví je jeden z nejvýnosnějších trestných činů za nejnižšího rizika. Využívají toho organizované skupiny napříč Evropou i mimo ni. Prodejem padělků získávají peníze pro financování další trestné činnosti. Neříkám ale, že je to nutně případ Česka.

Na Aktuálně.cz jsme tento týden popsali, jak byznys s přeprodáváním falešných sluchátek funguje. Prodejce například dává lidem podrobné instrukce, jak padělky dál prodávat jako pravé. Setkali jste se už s podobným případem?

Případ, kdy někdo dával takovéto instrukce někomu dalšímu, jsem neregistrovala. Řešili jsme mnoho případů, kdy je vám některých lidí i líto, když k nim jdete na prohlídky. Ale tohle slyším poprvé. Doteď jsem si myslela, že se nás se tento modus operandi (zavedený postup, pozn. red.) netýká. Znám ho třeba od kolegů z Itálie a je pro mě zajímavé vědět, že už je i u nás. A hlavně mezi mladými lidmi.

Jaké další trendy v prodeji padělků v Evropě existují?

Velký trend byl loni například to, že padělanou elektroniku propagovali známé osobnosti či blogeři na svých sociálních sítích. A poté do popisku videa dávali skryté odkazy, na kterých si lidé mohli padělky objednat. Toto jsem u nás vůbec neregistrovala. Tedy že by nějaká mediálně známá osoba propagovala prodej ať už třeba padělaných kabelek, nebo airpodů.

Co za prodej padělků hrozí?

Prodej nebo uvádění na trh výrobků, které jsou neoprávněně označené ochrannou známkou nebo porušují práva k průmyslovému vzoru, což Apple často využívá, může samozřejmě naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu. Může to ale také být přestupkem podle zákona o ochranných známkách.

Prodejce, jehož případ jsme popsali, k padělkům dával i falešnou účtenku, aby to vypadalo, že jde o originální zboží. Mění to něco?

Bude to rozšířené o skutkovou podstatu podvodu. Podobný případ jsme nedávno řešili s jedním státním zástupcem, takže to máme potvrzené.

V Česku zatím převažují přeprodejci, kteří padělané zboží nabízí v menším měřítku?

Ano, jsou to malí prodejci, ale když se potom podíváme, kolik jsou si někteří schopni touto činností za dva tři roky vydělat, tak to jsou částky, které mě dokážou upřímně zarazit.

Síť prodejců je tedy spíš roztříštěná?

Roztříštěná síť prodejců je zavádějící pojem. Zboží, které se pak prodává dál na sociálních sítích, si lidé kupují například v Sapě (rozsáhlá vietnamská tržnice v Praze, pozn. red.), kde máte prodejce, kteří jsou schopni vám zboží dodat. Sapa je zásobená ve velkém, převážně kamionovou dopravou. Najdete tam stovky malých obchodů a stánků. Někdy zákazníka někam zatáhnou a nabízí padělky, někdy otevřeně nabízí stovky padělaných airpodů.

Jak Celní správa s paděláním bojuje?

Sekce pátrání vede od loňského roku akci pod záštitou Europolu (organizace EU pro potírání organizované trestné činnosti, pozn. red.) a snažíme se vzdělávat i další státy. Jeden z našich cílů v loňském roce bylo vytvořit návod, jak lze rozpoznat padělek přímo v terénu. Sdílíme ho s ostatními a akce se rozrůstá o další státy i soukromý sektor.

