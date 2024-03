Zaveďme detailní psychotesty pro držitele zbraní, požadují tři čtvrtiny Čechů

Přes tři čtvrtiny Čechů si myslí, že by všichni žadatelé o zbrojní průkaz měli dělat povinné a detailní psychologické testy. Soudí tak po událostech, které započaly v Klánovickém lese a vyvrcholily masovou střelbou na pražské filozofické fakultě. Devítina lidí je proti. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro institut CEDMO.

Průzkum ukázal, že muži jsou více proti. Psychotesty by nezavedlo 16 procent, tedy téměř šestina z nich. Nesouhlas zaznívá u mužů zhruba dvakrát častěji než u žen.

Se zavedením povinného psychologického testování nejčastěji souzní mladí, kterým je od 16 do 24 let. Přes 85 procent z nich si myslí, že by ho žadatelé o zbrojní průkaz měli podstoupit. V podobné míře souhlasí i senioři starší 65 let.

Podle dosaženého vzdělání se názory na psychotesty nijak výrazně neliší. O něco větší nesouhlas vyjádřili lidé s vysokoškolským titulem. Nejvíce pro byli ti, co dokončili střední školu s maturitou.