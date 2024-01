Izraelské útoky v Gaze způsobují humanitární katastrofu, domnívá se třetina Čechů

Zhruba třetina Čechů si myslí, že Izrael svou vojenskou operací v Pásmu Gazy způsobuje humanitární katastrofu na Blízkém východě. Stejný počet je i těch, kteří s tímto tvrzením nesouhlasí. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro institut CEDMO.

Podle výsledků průzkumu je v Česku o něco více mužů než žen, kteří se přiklání k tomu, že operace Izraele v Pásmu Gazy vyvolávají humanitární katastrofu. Zároveň jich s tímto tvrzením více než čtvrtina nesouhlasí. Necelá polovina žen má neutrální názor.

Téměř polovina lidí ve věku 16 až 24 let si myslí, že Izrael svou vojenskou operací v Pásmu Gazy způsobuje humanitární katastrofu. Konkrétně je to více než 40 procent. Podobně jsou na tom Češi mezi 45 a 54 lety. Naopak nejméně tento názor zastávají lidé ve věku nad 65 let a lidé s vysokoškolským vzděláním.

Názor, že akce Izraele zhoršují situaci na Blízkém východě, nejvíce převládá u voličů ČSSD (nyní SOCDEM) a KSČM. Myslí si to více než polovina z nich. Naopak nejvíce proti jsou voliči strany Trikolory a trojkoalice Spolu.

Mnohem jednoznačnější postoj mají Češi v otázce, zda Izrael v současné válce s palestinským hnutím Hamás nemá právo na sebeobranu, jelikož je podle Ruska okupujícím státem. Nesouhlasí, tedy tvrdí, že Izrael má právo na sebeobranu, více než polovina lidí. Opačný názor má podle průzkumu v Česku každý desátý.

S tím, že Izrael v současné válce s hnutím Hamás nemá právo na sebeobranu, nesouhlasí větší počet mužů než žen. Konkrétně bezmála 70 procent. Necelá polovina žen nemá vyhraněný názor.

Tvrzení nejvíce odporují lidé nad 65 let. Naopak s ním nejvíce souzní lidé mezi 45 a 54 lety.