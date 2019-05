Část pražského orloje je znovu v péči restaurátorů, ciferník chybně přemalovali

Část staroměstského orloje v Praze byla při loňské několikaměsíční opravě chybně přemalována. Pochybení se týká části ciferníku orloje ukazující astronomické děje. Uvedla to Česká televize na svém webu. Magistrát kvůli této chybě musel před několika dny nechat ciferník znovu přemalovat. Odborníci z Akademie věd ČR a ministerstva kultury podle ČT kritizují nedostatečnou přípravu oprav orloje. Přitom šlo o první kompletní demontáž orloje od poválečných let.

Orloj byl kvůli celkovým opravám za téměř deset milionů korun loni mimo provoz od začátku ledna do konce září. Po opětovném spuštění podle ČT zjistil Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, který skoro 40 let o orloj pečuje a seřizuje tamní astroláb, že astronomická deska ztratila některé své funkce přemalováním čar při opravě. "Ty čáry na orloji, to jsou ty přesné okamžiky, to jsou meze určitých dějů. To je asi něco, jako kdyby na slunečních hodinách někdo rozmazal některé čáry," řekl Šíma televizi.

"Došlo ke špatnému nanesení barevných odstínů. Následně jsme došli k tomu, že bude potřeba celková lehká přemalba," řekl ČT mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Město zahájilo opravu chybné malby před několika dny, práce budou trvat asi měsíc.

Město podle odborníků loňské opravy orloje nepřipravilo dostatečně pečlivě. "Nikdo si nenechal vypracovat odborný posudek od žádného z astronomů, všechno se dělá ad hoc na poslední chvíli, a proto se to stále předělává. Stále tady není žádná pořádná studie," uvedl Šíma.

Podobně se vyjádřil také Aleš Bystrianský z památkové inspekce ministerstva kultury. "Bylo by správné, aby už napoprvé tuto, řekl bych cennou, důležitou věc udělali tak, jak má být. Měli si to ohlídat už v průběhu té obnovy," řekl televizi.

Jednou z nejzásadnějších změn, které loňské opravy přinesly, byla výměna mechanismu orloje. Elektrický pohon z roku 1948 byl nahrazen původním mechanismem, konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny. Už spuštění opraveného orloje loni 28. září doprovázely problémy. Při otevírání dvířek, za nimiž se objevují apoštolové, se podle strojníka zasekl řetěz, a tak zbytek apoštolů musel posouvat ručně.

Orloj je přistavěný k jižní straně gotické věže Staroměstské radnice, která je národní kulturní památkou a jejíž stavba byla dokončena v roce 1364. Dlouho se věřilo, že orloj pochází z roku 1490. Ve druhé polovině 20. století se ale díky nálezu nových dokumentů zjistilo, že nejranější zmínka o orloji je datována k 9. říjnu 1410.

FOTO: Staroměstský orloj je zpět v plné kráse. Oslavy století Československa začaly.