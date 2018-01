Orloj na půl roku zakryje lešení. Dřívější restaurátor nepochopil význam soch, říká jeho správce

před 2 hodinami

Po téměř sedmi letech se v pondělí zastavil staroměstský orloj. Významná pražská památka projde nejrozsáhlejší rekonstrukcí od poválečných let. Lešení ji zahalí přibližně na půl roku. Restaurátoři si kladou za cíl nejen provést nutné opravy, ale také orloji vrátit jeho autenticitu. "Do stroje se vrátí původní mechanismy," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz správce orloje Petr Skála.

Jaké jsou důvody pro tak výraznou opravu orloje?



Je jich mnoho. Kamenická výzdoba na líci potřebuje velmi naléhavě zrestaurovat. Kvůli silné korozi je nutné očistit celý astroláb na holý kov a nanést nové, antikorozní nátěry. Mimoto se budeme snažit orloj co nejvíce přiblížit jeho originální podobě. Do své původní formy se vrátí ty části, které byly při minulých rekonstrukcích chybně či nevhodně zmodernizovány. Kromě dřevěných soch, malby na astrolábu a ciferníku jde o samotný stroj. Do orloje vrátíme původní systém dřevěných lanových bubnů, který byl po značném poničení na konci druhé světové války vyměněn za řetězový pohon.

V čem udělali restaurátoři chybu při dřívější rekonstrukci dřevěných soch?

Figury pochází z dílny pomocníků sochaře Jana Jiřího Bendla a původně zobrazovaly tři nejhorší hříchy a tři nejlepší lidské vlastnosti. Když je roku 1911 restauroval Vojtěch Sucharda, původní záměr nepochopil a upravil je po svém. Jedné soše dal do ruky loutnu, z figur ve spodní části udělal hvězdáře, úředníka a kronikáře, aby jim vytvořil vztah k radnici. Takto předělávat barokní sochy je naprosto nepřípustné, byl to omyl.

Kdo všechno se bude na rekonstrukci podílet?

Zapojí se celá řada restaurátorů, já konkrétně mám na starosti strojní část. Budou mi pomáhat hodináři z firmy Heinz, která je hlavním dodavatelem toho celku a stará se o orloj už od osmdesátých let 19. století. Novou kopii kalendářní desky Josefa Mánesa tvoří akademický malíř Stanislav Jirčík.

Magistrát oznámil, že oprava bude trvat přibližně půl roku. Myslíte si, že se orloj vrátí do provozu před začátkem letních prázdnin?

Práce je opravdu spousta, takže těžko říct. Počítám spíš s koncem srpna, ale to už je opravdu krizový termín.

Zvažovalo se, že památku dočasně nahradí velkoplošná obrazovka se záznamem pohybu orloje. Je tato verze pravděpodobná?

Podle posledních zpráv to památkáři zamítli. Nabídka zněla tak, že bude vedle orloje zahaleného lešením s fotografií umístěn velký monitor. To by ale bylo falešné a nemělo by to žádnou hodnotu.

Orloj je jednou z nejznámějších pražských památek. Jak často se stává terčem vandalů?

Kamera zaznamenává nevhodné chování lidí téměř denně, obzvláště nad ránem, kdy se opilí turisté snaží vylézt po sloupcích kolem dveří nahoru na hodiny. Nejvážnější incident v mé paměti proběhl v roce 2009, kdy turista hodil na orloj odpadkový koš a urazil ruku soše hvězdáře. Díky různým opatřením ale podobných útoků ubývá.

Máte svůj osobní odhad, kolik lidí se ročně přijde na orloj podívat?

Určitě to je minimálně deset milionů. Každou hodinu tam stojí stovky lidí, pět set i víc, a stroj funguje celý rok od devíti ráno do jedenácti v noci. Myslím, že neexistuje turista, který by navštívil Prahu a nechtěl vidět orloj.