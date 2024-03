"Zná Brno a politiku." Exprimátor Vokřál povede Přísahu do voleb na jihu Moravy

Bývalý brněnský primátor Petr Vokřál, který byl v minulosti místopředsedou hnutí ANO, bude jihomoravským lídrem hnutí Přísaha v letošních krajských volbách. "Je to odborník, který zná Brno a politiku," řekl předseda hnutí Robert Šlachta. Někdejší policista do krajského zastupitelstva pravděpodobně kandidovat nebude, uspět chce v senátních volbách v okrese Břeclav.

Vokřál byl od roku 2014 členem hnutí ANO a několik let i jeho místopředsedou. V létě 2020 odešel s odůvodněním, že nechce spojovat své jméno s lidmi, kteří hnutí využívají pro vlastní prospěch. Členem Přísahy není a kandidovat bude jako nezávislý.

"Víc než členství je pro nás důležitá odbornost," řekl Šlachta, který Vokřála loni požádal o to, aby se stal členem jeho expertního týmu. "Od té doby jsme se několikrát bavili o tématech, která se v kraji řeší, a je znát, že tomu rozumí," dodal.

Loni na podzim Vokřál řekl, že bude velmi opatrný ohledně svého návratu do politiky. "Chvíli to ve mně zrálo. V roce 2022 jsem si vyzkoušel jedny volby, a nakonec se to proti mně obrátilo. Je ale spousta věcí, které mě trápí. Několik projektů bylo dobře nastavených, ale umřely z nějakého politického důvodu," řekl Vokřál.

Uvedl, že velkým impulzem pro něj bylo zastavení zakázky na vybudování třetího kotle v brněnského spalovně. Co se týče krajského zastupitelstva, dokáže si podle svých slov představit spolupráci s kýmkoliv kromě komunistů.

Předseda jihomoravské organizace Pavel Černý uvedl, že rozhodnutí zvolit Vokřála lídrem vzešlo z členské základny. Hnutí jej dlouhodobě vnímá jako schopného a slušného politika s obrovskými zkušenostmi a přehledem. Podle něj jej rovněž dobře vnímá veřejnost.

Hnutí Přísaha, které někdejší šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Šlachta založil v lednu 2021, plánuje na podzim kandidovat také ve čtyřech senátorských obvodech, ne však v Brně.

"Chceme se zaměřit spíše na krajské volby, kde plánujeme ve většině regionů sestavit kandidátky. Jasno už máme třeba v Olomouckém kraji nebo na Vysočině. Někde jednáme také o koalicích. Určitě nebudeme v Pardubickém a Královéhradeckém," sdělil Šlachta. Jeho hnutí zkoušelo uspět ve sněmovních volbách v roce 2021. Dostalo 4,68 procenta hlasů, a nezískalo tak žádný poslanecký mandát.