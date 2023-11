Byl to symbol svobody a nejlaskavější člověk, reagují politici na smrt Schwarzenberga

Symbolem návratu svobody, demokracie a tradičních evropských hodnot do Česka byl bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který zemřel v sobotu ve věku 85 let, uvedl na sociální síti X europoslanec a bývalý předseda TOP 09 Pospíšil. Své vzpomínky na čestného předsedu TOP 09 Schwarzenberga sdílejí i další politici vládní strany, která v sobotu pořádala volební sněm.

"Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších tradičních evropských hodnot do naší země. Velká čest jeho památce. Jeho osobnost, myšlenky a neuvěřitelný nadhled budou hodně chybět," uvedl Pospíšil, který vedl TOP 09 mezi lety 2017 a 2019.

„Domnívám se, že člověk se nemá za to, co je, ani stydět, ale ani se povznášet. Prostě si říct - Pán Bůh Tě postavil sem a nalož s tím, jak můžeš nejlépe."



Čerstvě zvolený místopředseda strany Matěj Ondřej Havel uvedl, že Schwarzenberg mu bude do konce života inspirací. "Byl jedním z nejdůležitějších porevolučních politiků a největších charakterů našeho národa," napsal.

Bývalý šéf Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík, jehož hnutí s TOP 09 v minulosti úzce spolupracovalo, mluví o Schwarzenbergovi jako o jednom z největších státníků a vizionářů, které v životě potkal. "Učil nás, že 'pomáhat se musí'. Moudrý, laskavý, noblesní a vnímavý člověk. Měl naplněný život. Ať odpočívá v pokoji," uvedl.

Schwarzenberga na sobotním sněmu TOP 09 zmiňovala v projevech řada politiků strany. Původní program počítal i s jeho vystoupením, které se však kvůli zdravotnímu stavu prvního předsedy TOP 09 neuskutečnilo.

Zemřel obklopený rodinou

O úmrtí jedné z nejvýraznějších postav české polistopadové politiky na X napsal jeho politický souputník Miroslav Kalousek. Několik posledních dní byl Schwarzenberg, o jehož smrti informoval i web Echo24, hospitalizován ve Vídni. Podle Echo24 zemřel v sobotu.

"Zemřel Karel Schwarzenberg….Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal," uvedl spoluzakladatel TOP 09 a exministr financí Kalousek.

Server Echo24 s odvoláním na zdroj ze Schwarzenbergovy rodiny napsal, že politik byl poslední dva dny v kritickém stavu a v umělém spánku. "Odešel v rodinném kruhu," uvedl také web.