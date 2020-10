Jako jediná náměstkyně na obraně si řídí auto sama, opakovaně překročila rychlost

Na oběžné dráze kolem Země hrozí střet vysloužilého satelitu se zbytkem čínské rakety, při němž by mohly vzniknout desetitisíce úlomků. To by představovalo riziko pro další funkční družice. Upozornila na to americká společnost LeoLabs, která pohyb satelitů na nízké oběžné dráze monitoruje. Čas největšího přiblížení obou aparátů má nastat v pátek před 03:00 SELČ.

Podle LeoLabs hrozí kolize třetího stupně čínské rakety Čchang-čeng (Dlouhý pochod) vypuštěné v roce 2009 a nefunkčního navigačního satelitu Parus sovětské výroby, který Zemi obíhá od roku 1989. Oba aparáty dohromady váží téměř tři tuny a podle propočtů mají okolo sebe proletět ve vzdálenosti 25 metrů. Pravděpodobnost srážky je kolem 20 procent. Přiblížit se k sobě mají ve výšce 991 kilometrů nad zemí v oblasti Wedellova moře u Antarktidy.

Důsledky srážky by byly velice vážné, protože úlomky letící rychlostí téměř 30 000 kilometrů v hodině mohou ohrozit družice, ale i vesmírné lodě a astronauty, napsal na twitteru astrofyzik Jonathan McDowell.