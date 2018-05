před 1 hodinou

Dnes je to 73 let ode dne, kdy v pražských ulicích vypuklo povstání proti nacistickým okupantům. Boje trvaly několik dalších dní, lidé v ulicích stavěli barikády a řada z nich na poslední německý odpor doplatila životem. Ráno 9. května do Prahy vjely první tanky sovětského 1. ukrajinského frontu. Podívejte se, jak známá místa v metropoli vypadala v krvavých květnových dnech roku 1945 a jak vypadají dnes.