Babiš zvažuje pozvání italského premiéra. Další reakci na odmítnutí pomoci s migranty vláda chystá

Italský premiér Giuseppe Conte žádal o víkendu země EU o pomoc se 450 migranty zachráněnými v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi.

Praha - Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zvažuje pozvání na debatu o řešení migrace, které mu poslal jeho italský protějšek Giuseppe Conte. Novinářům to po jednání vlády řekl první místopředseda koaličního kabinetu Jan Hamáček (ČSSD).

Odpověď na otevřený dopis, v němž Conte reagoval na negativní odpověď české vlády na žádost o pomoc se skupinou 450 migrantů, se podle Hamáčka připravuje.

"Nemohu předjímat text toho dopisu, který bude finalizován, ale odpověď na to pozvání bude součástí té odpovědi," řekl Hamáček. Babiš se opožděné tiskové konference po jednání vlády nezúčastnil, protože se musel přesunout na jednání Senátu.

Conte žádal o víkendu země EU o pomoc se 450 migranty zachráněnými v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi. Některé státy mu vyhověly, český premiér to odmítl. Podle Babiše musí Evropa vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje. "Takový přístup je ale cesta do pekel. To jenom motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy," uvedl Babiš o přijímání imigrantů s tím, že summit EU se shodl na principu dobrovolnosti pokud jde o jejich přebírání jednotlivými zeměmi.

"Nevydali jsme se na cestu do pekel, ale zvolili jsme cestu legality a společné odpovědnosti," napsal mimo jiné Conte českému premiérovi. "Kdo vstoupí do evropské země, vstoupí do Evropy. A nikdo z nás si nemůže myslet, že to zvládne sám! Promluvme si, milý Andreji. Zvu Tě do Říma, jestli chceš, abychom probrali italský návrh na evropský přístup (k migraci)," zakončil dopis italský ministerský předseda.

Česká vláda se k rozdělování nelegálně příchozích lidí mezi členské státy EU staví dlouhodobě negativně. Hamáček v neděli uvedl, že Česko může Itálii pomoci jinak - nabízí experty a policisty a je připraveno se i zapojit do operace pod vedením Itálie na severu Libye.