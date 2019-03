Babiš se sešel s naštvanými rodiči. Příspěvek na děti slíbil pro mnohem více rodin

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš se setkal se zástupci facebookové iniciativy Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek! Na více jak hodinovém setkání slíbil, že při projednávání rozpočtu vyřeší rozhořčení desítek tisíc rodičů, které naštvalo rozhodnutí koaliční rady ANO a ČSSD z minulého týdne.

Rodiče se na Facebooku semkli poté, co koalice odsouhlasila navýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc, ale pouze pro děti narozené po 1. lednu 2020. Slib ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jany Maláčové (ČSSD) přitom zněl, že se navýšení bude týkat všech rodin s dětmi do čtyř let věku.

"Premiér slíbil, že do konce května to bude vyřešené," popsal po jednání zakladatel iniciativy Marek Štros. V té souvislosti slíbil i to, že ještě v pondělí probere na vládě návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

"Navýšení by bylo pro rodiče aktivně pobírající rodičovský příspěvek," uvedla další zástupkyně iniciativy na jednání s premiérem Linda Vaňková. To by znamenalo, že slíbených 80 tisíc dostanou také rodiče s dětmi do čtyř let, pokud si však již příspěvek nevybrali a tím jeho pobírání neukončili. Rodiče si totiž sami rozhodují, zdali chtěj příspěvek vybrat rychle, tedy během dvou let, nebo ho dostávat po menších částkách čtyři roky.

Pokud Babišem navrhovaná varianta projde, změnil by se okruh více než stovky tisíc naštvaných rodičů jen na ty, kteří pobírání příspěvku "uspěchali" a k 1. lednu příštího roku budou mít jeho čerpání ukončené.

Zástupci iniciativy neuvedli, do jaké míry by to považovali za úspěch v jednání. "Snažíme se, aby byl uspokojen co největší počet rodin," uvedla Vaňková.

Babiš jednání sám inicioval poté, co se zvedla vlna kritiky proti rozhodnutí koaliční rady minulé pondělí. Obě vládní strany prezentovaly jako dobrou zprávu, že se od nového roku zvedne rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc korun.

Vzápětí se však na sociálních sítích ozvaly desetitisíce rodičů s již narozenými malými dětmi, kteří uvěřili slibu ČSSD a počítali také s 80tisícovým přilepšením.

Babiš trvá na tom, že ustoupila ČSSD

Žádná z vládních stran nechtěla přiznat, že by osekání příspěvků rodinám s dětmi do čtyř let bylo z její dílny a dávaly od návrhu ruce pryč. Andrej Babiš následně sám nabídl jednání zástupcům facebookové iniciativy s 65 tisíci členů, na němž také neopomněl připomenout, že problém vznikl na půdě ČSSD.

"Vysvětloval nám, jak došlo k té dezinformaci. Sdělil, co už bylo v médiích, tedy že to zavinila sociální demokracie," uvedla další účastnice jednání Viktória Štefánková.

Zatím není jasné, na kolik peněz by varianta ministryně Schillerové vyšla. Původně slibované navýšení pro všechny by stálo jedenáct miliard korun ročně, před týdnem schválená verze by stála tři miliardy. Podle účastníků jednání by kompromisní varianta mohla stáhnout osmimiliardový schodek mezi oběma verzemi o více než polovinu. Navýšení by tak mohlo vyjít na 6 až 7 miliard korun. Vyjádření ministerstva financí zjišťujeme.