Babiš se omluvil Kalouskovi za výrok, že "zabil lidi cez padáky". Nařídil mu to soud

Předseda ANO Andrej Babiš se tento pátek na sněmovním plénu omluvil Miroslavu Kalouskovi (TOP 09) za výrok, že jako náměstek rozkrádal ministerstvo obrany a "zabil lidi cez padáky". Omluvu Babišovi nařídil Nejvyšší soud, a to písemnou i ústní při jednání Poslanecké sněmovny. Podle Kalouska Babiš promarnil pět let, kdy mohl stejná slova říct z vlastního rozhodnutí.

"Omlouvám se panu Miroslavu Kalouskovi za slova vyřčená při zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 11. července 2018, že rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky," řekl Babiš ve svém vystoupení při schvalování vládního konsolidačního balíčku.

Babiš už dříve uvedl, že se soudním verdiktem nesouhlasí, bude jej ale respektovat. V pátek řekl, že "vždy respektoval a respektuje soudní rozhodnutí a principy demokratického právního státu". V minulosti předseda ANO avizoval, že ve věci podá ústavní stížnost. Kalousek po zveřejnění verdiktu Nejvyššího soudu uvedl, že jej pokládá za dostatečné zadostiučinění.

Kalouska mrzí, že Babiš promarnil pět let, kdy mohl tatáž slova říct z vlastního rozhodnutí. "V takovém případě bych ochotně odpověděl, že Vaši omluvu s radostí přijímám a věc by byla vyřízená. Za této situace mohu pouze vzít na vědomí, že jste splnil svou povinnost uloženou Vám soudem," odpověděl Babišovi na síti X. Veřejnost by podle něj měla vzít na vědomí, že Babišovy výroky nejsou věrohodné, pokud mu jejich formulaci neuloží soud.

Babiš pronesl sporné výroky v roce 2018 na schůzi sněmovny před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD. Kalousek předtím Babiše kritizoval za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo přísahal na zdraví svých dětí. Vyhrocenou diskusi přenášela televize.

Kalousek se bránil žalobou na ochranu osobnosti. U Okresního soudu pro Prahu-západ se původně domohl toho, že se mu má Babiš omluvit jak písemně, tak i na schůzi sněmovny. Babiš ale svým odvoláním dosáhl zrušení verdiktu a soudy nakonec žalobu zamítly s tím, že prostředí parlamentu zaručuje maximální míru svobody projevu. Uvedly také, že Babišovy výroky vůbec nebyly způsobilé zasáhnout do Kalouskových osobnostních práv.

Nejvyšší soud ale s takovým výsledkem nesouhlasil. Zdůraznil, že sporný výrok neměl žádnou obsahovou souvislost s jednáním o důvěře vládě. Babiš jím sledoval své osobní zájmy, když emotivně reagoval na Kalouskova slova. Výrok nelze pokládat za formu politického boje. Veřejně pronesená tvrzení, že Kalousek za působení na obraně rozkrádal veřejný majetek nebo zavinil něčí smrt, podle Nejvyššího soudu nepochybně mohla zasáhnout do jeho práv.

Žalovanými výroky Babiš narážel na Kalouskovo působení ve funkci náměstka ministra obrany a na několik kontroverzních zakázek z té doby, mezi nimiž byl i nákup padáků VTP-100. V roce 1997 zahynul při seskoku s tímto padákem voják a armáda poté toto vybavení nevyužívala. Nebylo ale prokázáno, že se stal trestný čin.