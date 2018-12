Babiš mluvil o změnách v Maroku, rozvoj za 27 let ho překvapil

Stovky kilometrů nových dálnic v Maroku, tamní rychlovlak či velkovýrobu aut zmiňoval při každém svém vystoupení na návštěvě tohoto severoafrického království premiér Andrej Babiš (ANO). Z dvoudenní pracovní cesty se vrátil dnes v noci. Změny a rozvoj v zemi, kde za bývalého režimu pracoval pro socialistický podnik zahraničního obchodu, ho prý překvapily. Do Maroka přijel po 27 letech.

"Když jsem odcházel v roce 1991 z Maroka, tak tu nebyla žádná dálnice. Teď tu mají 1800 kilometrů dálnic. Když to porovnáme, tak příští rok je to 30 let od revoluce (v listopadu 1989) a my máme 1250 kilometrů dálnic. Máme jim co závidět," zopakoval na cestě několikrát Babiš.

Opakovaně zmiňoval i rychlovlak mezi Tangerem a Casablankou, který zahájil provoz slavnostně v listopadu. Po dokončení celé trasy by se podle webu projektu měl spoj pohybovat rychlostí 350 kilometrů v hodině. Po úsecích se starými kolejemi zatím jezdí stošedesátikilometrovou rychlostí. "Pendolínem z Prahy do Ostravy to trvá přes tři hodiny," posteskl si Babiš na česko-marockém podnikatelském fóru.

Babiš je "úplně překvapený", co se všechno v zemi postavilo a jak se investuje. Jen investiční záměry v Casablance na příštích pět let mají dosáhnout hodnoty 3,5 miliardy eur (90,7 miliardy korun), dodal Babiš. Překvapivá podle něj byla i informace, že Maroko je největším výrobcem automobilů v Africe.

Čeští podnikatelé by se prý neměli byznysu a investování v Maroku obávat. Předem by ale měli vědět, o co je na marockém trhu zájem. "Když jsem tu pracoval, tak jsem vždy chtěl (dovážet) sušené mléko a máslo. Nikdy mi ho nedali. Vždycky ho prodávali na Blízký východ," zavzpomínal premiér na obchodování za komunistického režimu. Řekl, že od marockého ministra zemědělství se teď "s překvapením dozvěděl", že je severoafrická země v produkci mléka a hovězího masa soběstačná.

Babiš v Maroku pobýval od roku 1985 do roku 1991. Popisoval, jak zastupoval 15 podniků a prodával řezivo a tisíce dalších položek. "Člověka to baví, musíte druhého přesvědčit. Je to o zdatnosti," řekl o své tehdejší práci.

Své ženě Monice chtěl v Rabatu ukázat, kde bydlel a pracoval. Projížďku ucpanými ulicemi, která měla být soukromá, nakonec kvůli nedorozumění absolvovala celá premiérova kolona. Zastavila také před někdejším tenisovým klubem, kde Babišova dcera hrávala tenis s královým synem. Maroko je podle Babiše nejen dobrá země pro podnikání, ale i příjemná pro život.

Na návštěvě se premiér setkal s předsedou marocké vlády a tamními politiky, některými ministry i byznysmeny, jednal o hospodářské spolupráci. Podle šéfa konfederace marockých podnikatelů je za první Babišovou podnikatelskou misí mimo Evropu právě jeho citová vazba k Maroku. Český premiér uvedl, že už dřív nabídl šéfovi Evropské komise, že by mohl za EU díky svým marockým kontaktům a zkušenostem vyjednávat s Marokem třeba o řešení migrace.

Babišova žena měla na dvoudenní cestě svůj program. Vlasy si v duchu islámské tradice zahalovala dvakrát, a to v hrobce marockých panovníků a ve velké mešitě v Casablance. Na obou místech si také stejně jako ostatní musela vyzout boty. V Rabatu jí manželka marockého premiéra ukázala svou organizaci, která se zaměřuje na boj se zneužíváním a pašováním drog. Nechyběla ani prohlídka nadace králova bratra na podporu mentálně postižených dětí a asociace na pomoc samoživitelkám.