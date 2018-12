Babiš kritizuje varování před Huawei. Nejde o mobily, tvrdí po jednání rady státu

Lidé, kteří používají telefon či router značky Huawei, nečelí kvůli tomu žádnému zvláštnímu riziku, uvedl v pátek Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Mírnil tak své předchozí varování před výrobky této značky. V pátek ráno se kvůli problému s Huawei sešla Bezpečnostní rada státu. Po jednání však premiér Andrej Babiš jen zopakoval, že varování úřadu z kraje týdne považuje za nedomyšlené.

Od brzkého rána jednali na úřadu vlády členové Bezpečnostní rady státu. Důvod lze shrnout do jediného slova: Huawei. Zatímco do začátku tohoto týdne se pochybnosti ohledně bezpečnosti výrobků této čínské společnosti objevovaly především v zahraničí, tento týden nabraly velmi rychlý, až nečekaný spád také v České republice.

"Zasloužilo" se o to vedení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), které v úterý vydalo varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation. "Používání těchto prostředků představuje bezpečnostní hrozbu," objevilo se mimo jiné na webu tohoto úřadu.

Premiéra Andreje Babiše ovšem vyjádření úřadu pořádně rozhněvalo, což se projevilo také na jeho vyjádření po pátečním zasedání Bezpečnostní rady státu. Podle České televize označil postup úřadu za nedomyšlený a komunikačně špatně zvládnutý. Největší problém dle Babiše nepředstavují telefony, ale jejich komunikační infrastruktura.

"Reagovali jsme na informaci, která se ve finále ukázala jako nesmyslná, protože operátoři dnes používají sítě Huawei, takže na ty mobily to samozřejmě nemá vliv," řekl Babiš na kameru ČT s tím, že ředitel úřadu Dušan Navrátil upřesnil, že varováním mysleli komunikační a bezpečnostní systémy.

"Samozřejmě naše vláda vnímá různá rizika, ale je skutečně potřeba to nějakým způsobem domyslet," uvedl v ČT značně obecně. S jinými novináři po Bezpečnostní radě státu nemluvil, velmi rychle odlétal do Karviné kvůli smrti 13 horníků.

Podle Babiše chtěli členové rady po řediteli Navrátilovi, aby předložil důkazy o tom, že jmenované výrobky představují riziko pro český stát.

Navrátil své varování odůvodnil už v úterý tím, že ho k tomu vedly poznatky z činnosti "našich bezpečnostních partnerů a také zjištění našich spojenců". Podle úřadu je hlavním problémem právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, ve kterém uvedené společnosti působí.

"Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu," sdělil ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

Přístup premiéra Andreje Babiše k celé věci není zcela zřejmý. Na jedné straně rychle na varování úřadu zareagoval, zároveň se mu ale podivil. "Je to pro nás překvapení, že úřad vydal to stanovisko. Jsou tam některé věci, které nejsou úplně domyšlené, mohou mít dopad na naši zemi," uvedl bez bližších podrobností.

Reagovali jsme podle zákona

Mluvčí NÚKIB Radek Holý postup úřadu hájil. "Použili jsme tzv. varování, které představuje nejmírnější možnou reakci podle zákona o kybernetické bezpečnosti a které má charakter zejména preventivní a informační," sdělil mluvčí.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) postupoval NÚKIB podle zákona. "Každý správce kritické infrastruktury je povinen k tomuto varování přihlédnout," konstatoval. Připustil, že technologie obou firem využívá i vnitro. "Očekávám, že NÚKIB sdělí, jak dále postupovat," uvedl.

Zmapovat situaci už nechal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). "Bude záležet, jak se to vyhodnotí, ale za mě mohu říct, že v tomto směru udělám opatření, aby je nepoužívali," řekl na dotaz novinářů, zda je udržitelné, aby někteří důstojníci armády užívali aparáty Huawei. Podobné kroky podle Metnara učiní i další ministerstva.

Číňané se chtějí bránit

Huawei Technologies je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě a největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Zařízení Huawei podle serveru Denik N používají vedle některých ministerstev také například Správa Pražského hradu, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Správa železniční dopravní cesty nebo společnost Lesy ČR. Podle mluvčí největšího českého provozovatele telekomunikačních sítí CETIN Terezy Gálikové tvoří technologie Huawei pouze menší část infrastrutury.

Spolupráci s Huawei zakázaly či omezují také některé další západní země, obávají se toho, že její výrobky mohou obsahovat špionážní software. Firma se do potíží dostala už v roce 2012, kdy zpráva tajných služeb pro americký Kongres ukázala, že čínské firmy jako Huawei a ZTE jsou úzce spojené s čínskou armádou, která koordinuje kybernetickou špionáž vůči USA.

Od letoška mají v USA zakázáno používat techniku Huawei a ZTE státní úředníci a jejich přímí spolupracovníci. Zákaz přístupu Huawei do 5G mobilní sítě už vydaly Nový Zéland, Austrálie či Japonsko, Británie Huawei pustí pouze do "okrajových" částí sítě.

Zástupci Huawei reagovali na tyto zprávy tím, že se budou bránit. Podle jednoho z předsedů společnosti Kena Hu firma údajně nikdy neměla se svými zařízeními vážný bezpečnostní incident.

"I při nejpřísnější kontrole a kontrole ze strany regulátorů nebo našich zákazníků nebyly nikdy žádné důkazy o tom, že naše zařízení představují bezpečnostní hrozbu. Kvůli neopodstatněným obviněním se budeme pevně bránit a nedovolíme, aby naše pověst byla poškozena," tvrdí Hu.

Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích a využívá je třetina světové populace. V ČR má společnost velké plány. Do roku 2022 firma hodlá v Česku investovat 360 milionů dolarů (8,64 miliardy Kč) a vytvořit nepřímo více než 4000 nových pracovních míst.