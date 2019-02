ANO po sjezdu vzrostlo na 33,5 procenta, ostatní zaostávají, ukazuje průzkum Median

Při absenci závažnějších kauz vrostla podpora hnutí ANO na 33,5 procenta, projevit se mohl i klidný a jednoznačný průběh sjezdu hnutí, tvrdí agentura Median s odkazem na únorový volební model. ODS a piráti podle něj zůstávají nejsilnějšími opozičními stranami. ČSSD a KSČM stagnují kolem sedmi procent, kam se postupně propadlo také SPD.

Zisk hnutí ANO v únorovém modelu vystoupal na 33,5 procenta. "Posílení můžeme vnímat v kontextu absence závažnějších kauz v mediálním prostoru, které by byly momentálně spojovány s hnutím ANO nebo s jeho

předsedou Andrejem Babišem, a dále s klidným a jednoznačným

průběhem sjezdu této strany," tvrdí agentura Median.

ČSSD by se v případných volbách dostala na podobnou úroveň jako KSČM, obě strany by aspirovaly na 7 až 8 procent. Vládní koalice ANO a ČSSD (a KSČM) tak v součtu posiluje jen zanedbatelně.

ODS se po vrcholu nad 15 procent z minulého měsíce vrací na shodný zisk jako Piráti, kteří potvrzují nárůst preferencí z loňského podzimu a zůstávají na hladině kolem 13 procent.

SPD Tomia Okamury neudržela 10procentní listopadový vrchol a dále

oslabila na 7 procent možného zisku. Můžou se v tom promítat současné vnitrostranické neshody mezi Tomiem Okamurou a poslancem Lubomírem Volným nebo i dřívější kauza odsouzeného českého teroristy, který je se stranou spojován.

Strany jako KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oscilují okolo 5 procent. Pokud by se volby konaly v únoru, na nejvíce hlasů by mohla pomýšlet KDU-ČSL. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do sněmovny.

Průzkum probíhal na reprezentativním vzorku 1 018 respondentů od 24. ledna do 24. února 2019.