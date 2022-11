Ministr Balaš přišel o dva poradce. Plaga odstoupil i kvůli Gazdíkovi, ten končí také

Někdejší ministři školství Robert Plaga (za ANO) a Petr Gazdík (STAN) oznámili rezignaci na post poradce a člena politického kabinetu ministra školství Vladimíra Balaše (STAN). Plaga rezignaci odůvodnil kroky ministra Balaše týkajícími se vzdělávací politiky a právě Gazdíkovým angažmá v jeho poradním týmu. Ministr Balaš výtky bývalého ministra Plagy odmítl.

"Právě jsem rezignoval na člena kabinetu ministra školství a poradce. Nechci na rozdíl od Roberta Plagy diskreditovat poctivou snahu ministra o změny ve vzdělávání a děkuji všem ve školství, kteří mě v mé snaze něco skutečně změnit podpořili," uvedl na Twitteru Gazdík.

Před ním na post poradce ministra školství rezignoval Plaga, který mezi lety 2017 a 2021 zastával úřad ministra školství a nyní působí jako předseda rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Uvedl, že nabídku na funkci v ministrově týmu přijal, protože Balaš chtěl navázat na jeho práci a pokračovat v prosazování Strategie vzdělávací politiky 2030+, přidávání peněz na vzdělávání nebo v projektech na vzdělávání ředitelů. V rezignačním dopise Balašovi ale konstatoval, že ministrova mediální vyjádření ani reálné kroky neodpovídají jeho představě o kontinuitě a prioritě vzdělávání.

Za problém Plaga označil zvláště to, že Balaš nezískal pro rozpočet ministerstva školství dostatek peněz. To stávajícímu ministrovi vyčítají i učitelé, zástupci škol a školských organizací. Málo peněz mají podle předsedy Rady vysokých škol Milana Pospíšila na rok 2023 v návrhu rozpočtu, který schválila vláda, i vysoké školy.

Na nedostatek peněz na pomůcky, výlety nebo na dopravu na školní plavání si stěžují představitelé Unie školských asociací CZESHA, spolku Pedagogická komora a školských odborů. Učitelům se rovněž nelíbí to, že vláda v příštím roce nenaplní svůj slib ze svého programového prohlášení držet platy na úrovni 130 procent průměrné mzdy. Letos by to podle propočtů ministerstva školství mělo být 113 procent a v roce 2023 asi 110 procent průměru.

Kriticky se Plaga vyjádřil i k tomu, že místo poradce ministra získal i Balašův předchůdce na postu ministra školství Gazdík. Působení v poradním orgánu tak podle něj vypadá jako trafika pro bývalé ministry. "Nechci, aby bylo na mou odbornou práci nahlíženo optikou 'trafiky' pro bývalé ministry," uvedl Plaga.

Ministr Balaš to odmítl. "Odmítám výtky, které mi v mailu podsouvá. Už vůbec neberu zmínku o trafikách, o kontinuitě mluvím dlouhodobě. Pokud pan Plaga bral své angažmá v kabinetu ministra jako trafiku, divím se, že prozřel až nyní, respektive nechápu, proč toto angažmá vůbec chtěl," sdělil ministr prostřednictvím tiskového prohlášení.

Podle nynějšího šéfa resortu školství souvisí Gazdíkova rezignace na pozici poradce s Plagovými vyjádřeními. Gazdík podle Balaše oznámil rezignaci s tím, že "chtěl pomáhat se změnami v českém školství, ale nesouhlasí s diskreditací pozice člena kabinetu ministra", sdělil Balaš.

Ministerstvo v druhé polovině října informovalo, že Balašovi bude se vzdělávací politikou pomáhat 16 poradců, mezi nimiž budou i bývalí ministři Plaga a Gazdík. Plaga byl ministrem školství ve vládě Andreje Babiše (ANO). Poté co jej na postu ministra vystřídal Gazdík, působil jako jeho politický náměstek. V čele akreditačního úřadu je Plaga od září.

Gazdík byl prvním ministrem školství ve vládě Petra Fialy (ODS). Pozici zastával od prosince 2021 do června 2022. Z funkce odešel kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v korupční kauze Dozimetr kolem pražského dopravního podniku. Na místo v čele ministerstva poté nastoupil Gazdíkův spolustraník Balaš.

V Balašově poradním týmu nyní zůstává 14 lidí, které mu pomáhají se vzdělávací politikou. Jsou mezi nimi zakladatel společnosti Scio Ondřej Šteffl, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Lenka Felcmanová a první ředitel Cermatu Martin Chvál.

