Poslanci dostali zlomená srdce. Přesto manželství pro všechny opět oddálili

Na poslance, kteří od úterního rána přicházeli na odpolední schůzi sněmovny, čekali zástupci gay a lesbické komunity, kteří pro ně měli "dárek". Rozlomená perníková srdce jako výčitku i připomínku toho, že poslanci zatím ve sněmovně neschválili novelu zákona, která by umožnila manželství i této komunitě lidí. Neučinili tak ani při úterním odpoledním jednání, kdy neschválili zařazení tohoto bodu na jednání.

Když se poslanci loni v listopadu chystali projednávat novelu občanského zákoníku, která by umožnila manželství i lidem stejného pohlaví, dočkali se před příchodem do sněmovny od gay a lesbické komunity koláčků. Tehdy ještě zástupci této komunity ze sdružení Jsme fér vystupovali hodně optimisticky a věřili, že by mohl být zákon schválený - a že by tomu mohly pomoci i koláčky jako symbol takového svazku.

Jenže utekly dva měsíce a na poslance čekal symbol, který připomínal spíše zklamání - zlomené srdce. Tedy, konkrétně jde o perníkové srdce, které je rozlomené. Lidé ze sdružení Jsme fér ho rozdávali od úterního dopoledne poslancům a nepřímo je žádali, aby se zákonu věnovali a schválili jej.

Většina poslanců je ale nevyslyšela. Když František Kopřiva z Pirátské strany navrhl projednávání tohoto bodu, zvedlo ruku pro jen 44 zákonodárců, přestože jich hlasovalo 176.

Když jsem dnes přicházel do PS, potkal jsem tyto zástupce LGBT komunity, kteří rozdávají poslancům... Rozlomená srdce. Důvod? Poslanci oddalují jednání o novele, která má umožnit manželství této komunitě lidí. Více na videu, kde je i reakce poslance Foldyny. Sledujte @Aktualnecz pic.twitter.com/g6W5dCzb8m — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 12, 2019

Novelu tohoto zákona tak postihlo to samé co mnohé poslanecké iniciativy. Po úvodním projednání 17. listopadu 2018 bez jasného výsledku čeká zákon na další projednávání, aniž by měl stanovený den a hodinu, kdy se k němu zákonodárci vrátí.

"Obáváme se toho, že zákon se nezačne vůbec projednávat, nebo skončí odmítnutím," sdělil Aktuálně.cz Filip Milde. Gayové a lesby zatím manželství uzavřít nemůžou, pokud se chtějí "vzít", můžou uzavřít registrované partnerství. I taková možnost se ale v minulosti dostala do zákona až po dlouhých a emotivních debatách.

Podle čerstvých informací Aktuálně.cz je téměř jisté, že v únoru už poslanci změnu tohoto zákona projednávat nebudou. Schůze totiž oproti minulosti skončí už teď ve středu, přestože celá řada bodů nebude projednaných. "Tato novela by mohla přijít na řadu možná v březnu, možná v dubnu," uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Mimochodem, tento klub, stejně jako některé jiné, jsou rozděleny v názoru, zda manželství pro lidi stejného pohlaví podpořit. Zatímco například Chvojka toto podporuje, poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna je proti. "Manželství by mělo být pro muže a ženy," řekl Aktuálně.cz, když procházel v úterý dopoledne kolem aktivistů.

Přes 70 tisíc podpisů pod peticí

Sdružení Jsme fér už loni v červnu přinesli poslancům petici za manželství pro všechny, kterou podepsalo 70 350 lidí. Pokud jde o sněmovnu, v ní se vytvořila skupina 46 poslanců, kteří předložili novelu zákona umožňující právě manželství i pro gay a lesby. Jde zástupce ANO, pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Novelu loni podpořila svým stanoviskem i vláda, její předseda Andrej Babiš v minulosti prohlašoval, že i s manželkou mají v LGBT komunitě řadu přátel.

"Novela je zásadní pro stejnopohlavní páry i pro jejich děti," hájila předlohu Radka Maxová (ANO). Proti návrhu ovšem vystupují silně lidovci, kteří naopak prosazují, aby parlament schválil ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy. "Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny," tvrdil například Marek Výborný z KDU-ČSL. Takový návrh podpořilo 37 poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09.

Listopadové projednávání těchto změn skončilo bez výsledku, protože když předseda pirátů Ivan Bartoš při odpoledním projednávání navrhl prodloužení času do večera, návrh neprošel. A další den už byly na programu jiné body. Pokud by chtěli poslanci nyní na únorové schůzi tyto věci opět projednávat, musela by většina přítomných schválit zařazení bodu na konkrétní den a hodinu.