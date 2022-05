Akce Česko si povídá propojí lidi odlišných názorů. Bojuje proti hádkám na internetu

Debatovat s lidmi s jiným názorem není těžké, ukazuje projekt Česko si povídá, který na základě odpovědí v internetovém formuláři vybere každému názorového oponenta, se kterým může později debatovat naživo. Cílem je při osobním kontaktu smířit v online prostředí jinak nesmiřitelné rivaly. "Nehádejte se na sítích, zajděte spolu na kafe," vybízí autoři projektu, kterého je Aktuálně.cz partnerem.

"Projekt Česko si povídá vrací lidi do doby, kdy si naproti sobě sedli, dívali se do očí a měli možnost diskutovat svoje názory, i když jsou naprosto opačné. Pomáháme vystoupit z anonymity na internetu," přiblížila v rozhovoru pro DVTV koordinátorka projektu Bohdana Rambousková z organizace HateFree Culture.

Smyslem akce je dostat lidi z jejich sociální bubliny a ukázat jim, jak na dané téma nahlíží někdo s jiným, nebo dokonce opačným názorem. Akce chce dát lidem prostor debatovat a naslouchat, čímž bojuje proti polarizaci společnosti.

Do projektu se lidé mohou zapojit zodpovězením první otázky, po které se zpřístupní další otázky. Celkem na zájemce čeká osm otázek, přičemž vždy jde o odpověď "ano", nebo "ne". Následně web vybídne k vyplnění svých údajů včetně bydliště, jelikož diskuzní partner se vybírá do vzdálenosti maximálně 30 kilometrů. Pak už systém vybere názorového protivníka do dvojice.

Setkání se uskuteční 18. a 19. června a má jedno pravidlo: Debatující by se měli potkat na veřejném místě, například v kavárně. Podle organizátorů během konverzací ve více než třiceti zemích světa nikdy nedošlo k vyostřené hádce nebo fyzickému napadení.

Česko si povídá následuje obdobnou německou akci Deutschland Spricht, kterou v roce 2017 zorganizoval německý deník Die Zeit. Na základě tamních debat sociolog Armin Falk zjistil, že už jen dvouhodinová debata dokáže setřít rozdíly mezi lidmi protichůdných názorů.

Po diskuzích lidem jejich názoroví protivníci připadali méně zlí a neinformovaní. Dokonce podle něj u diskutujících zesílil dojem, že se mohou shodnout. Akce se poté rozšířila do dalších zemí pod názvem My Country Talks a neustala ani v době koronavirové pandemie.

VIDEO: Rambousková: Na sítích považujeme lidi za hlupáky. Tváří v tvář je ale všechno jinak