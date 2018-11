Agrofert už nebude sponzorovat festival Colours of Ostrava. Důvodem jsou finance

Festival Colours of Ostrava | Foto: Jiří Zerzoň

Po šesti letech spolupráce ukončil Agrofert podporu hudebního festivalu Colours of Ostrava. Informaci potvrdil mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Rozhodnutí přišlo od Agrofertu, zdůvodnili ho úspornými opatřeními v marketingové oblasti.

Mezi sponzory multižánrového hudebního festivalu Colours of Ostrava bude při příštím ročníku chybět holding Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

"Ano, je to tak. Společnost Agrofert nebude partnerem našeho festivalu v roce 2019," potvrdil novinku kolující na sociálních sítích Sedlák.

Zdůvodnění společnosti Agrofert deník Aktuálně.cz zjišťuje.

Impuls k ukončení spolupráce přišel podle Sedláka ze strany holdingu. "Je to vlastní rozhodnutí samotné společnosti Agrofert z důvodu úsporných opatření v oblasti marketingu," uvedl mluvčí. Zároveň vzkázal, že děkuje Agrofertu za oboustranně prospěšné partnerství. "Pomohlo nám v růstu, ve zkvalitňování programu, technického vybavení i zázemí pro návštěvníky," doplnil Sedlák.

Holding Agrofert, který je momentálně ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše, sponzoroval ostravský festival šest let. Loňský ročník ale jejich podpora vyvolala značné kontroverze, které vyvolal zpěvák Tomáš Klus. Ten v době konání loňského ročníku Colours of Ostrava na Facebooku oznámil, že nebude vystupovat na akcích, které jsou s premiérem a koncernem Agrofert spojené a odmítl také poskytovat rozhovory do médií vydavatelství Mafra, které je rovněž ve svěřenském fondu Andreje Babiše.

Ke zpěvákovi se následně přidali další čeští umělci, mimo jiné hudebník Jiří Macháček, Matěj Ruppert nebo Iva Pazderková.

