Svatomartinské hody v číslech: Na otevření čeká rekordní počet lahví vína, hus ubyde

Ještě před dvaceti lety označení Svatomartinské víno téměř nikdo neznal. Dnes se naopak stěží najde dospělý, který by tato svěží, ovocitá mladá vína někdy neochutnal. První zátky letošního ročníku se mohou jako každý rok poprvé otevřít 11. listopadu, tedy tuto sobotu. Tuzemští vinaři nabídnou především bílá mladá vína. Z odrůd dominuje Müller Thurgau.

Kritéria Vinařského fondu, který známku Svatomartinské vlastní a každoročně ji propůjčuje, splnilo letos rekordních 326 vín od 76 vinařů, neuspělo pouze 23 vzorků. "Hodnotí se čistota vína, barva, vůně, chuť a celkový dojem. Při bodování musí takové víno získat alespoň 80 z celkových 100 bodů," přiblížil Petr Gondáš z Národního vinařského centra.

Na trh tak zamíří až 2,78 milionu lahví, což je také rekordní počet. "Svatomartinská vína se za dobu své obnovené tradice stala doslova fenoménem. Od několika tisíc lahví jsme se dopracovali až k více než dvěma milionům," těší ředitele Vinařského fondu Zbyňka Vičara.

Letošní svatomartinská vína pocházejí takřka výhradně z Moravy, nejčastěji z Velkopavlovické a Slovácké vinařské podoblasti. Co se týče Čech, tak k ochutnání bude jen jediné víno z Litoměřicka.

Pod značkou Svatomartinské lze vyrábět pouze vína z několika povolených odrůd. Bílá vína reprezentuje Müller Thurgau následovaný Muškátem moravským, červená Modrý portugal a Svatovavřinecké. V nabídce obchodů a restaurací bude rovněž více než stovka růžových vín, především Zweigeltrebe a Svatovavřinecké. Je mezi nimi i jediné cuvée ročníku.

Vzácnější husa domácí

Svatý Martin je ovšem patronem nejen vinařů, ale i vojáků, koní, jezdců a hus. Proč zrovna hus? Podle jedné legendy za to může jeho strach před odpovědností z biskupského úřadu. Aby jej nemusel přijmout, schoval se do husince. Husy ho však svým kejháním prozradily, a proto musel poctu přijmout. Druhá legenda praví, že husy rušily svatého Martina při kázání. No a nyní si odpykávají trest na pekáči.

Letos bude ovšem tuzemských hus na pekáčích o poznání méně. Podle drůbežářů za to mohou vysoké náklady na jejich chov. "Jedná se o sezonní záležitost, kterou se zabývají spíše menší chovatelé. Ti nemohou využít množstevní slevy na nákup krmiv, chovného materiálu, energií či pohonných hmot, drobnější chovy jsou navíc náročnější na lidskou práci," vysvětluje předsedkyně Českomoravského drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Podle odhadů Agrární komory si lidé letos za svatomartinskou pochoutku citelně připlatí. Cena chlazené husy domácího původu v supermarketech by se měla pohybovat kolem 250 korun za kilogram. Restaurace si řeknou zhruba 500 korun za porci, za celou husu pak 2500 korun a více.