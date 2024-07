Fenomenální Čáslavská a bohatý oštěp. Analyzovali jsme, v čem se Čechům daří nejvíc

Oštěpař Jakub Vadlejch získal v Tokiu stříbro, jeho kolega Vítězslav Veselý bronz. Dvojitá radost ze srpna 2021 je zatím posledním českým medailovým zápisem v oficiálních statistikách letních olympijských her. Datová redakce Aktuálně.cz u příležitosti startu pařížských her zanalyzovala úspěchy českých olympijských výprav v posledních více než sto letech.

Když se započítají i medaile získané československými sportovci a atlety reprezentujícími české země v dobách Rakouska-Uherska, celkový počet cenných kovů z letních her se vyšplhá na číslo 214. Nebo také 215. Záleží na tom, zda se bude brát v potaz i bronzová medaile z historicky prvního mistrovství světa v ledním hokeji, které bylo součástí letních olympijských her v Antverpách roce 1920.

Na první novodobé olympiádě v Aténách v roce 1894 vyšli reprezentanti "Bohemie" ještě naprázdno. Ale hned na té další, která se konala v Paříži, uspěli sportovci z českých zemí Rakouska-Uherska natřikrát. František Janda Suk získal stříbro v hodu diskem, tenistka Hedvika Rosenbaumová vybojovala dvě bronzové medaile - ve dvouhře a ve smíšené čtyřhře. Na hrách sice startovala nezávisle na české výpravě, ale jako místo původu uvedla Prahu.

Nejvíce cenných kovů, celkem 14, si československá výprava odvezla z moskevských her v roce 1980. Zde je ale nutné poznamenat, že je velká část západních zemí bojkotovala kvůli sovětské invazi do Afghánistánu. O čtyři roky později naopak českoslovenští sportovci nezískali v Los Angeles žádný cenný kov. Tyto hry totiž recipročně bojkotoval téměř celý východní blok včetně tehdejší Československé socialistické republiky.

Atletika? Úspěch téměř pokaždé. Vládne oštěp

Nejúspěšnějším sportem je atletika se 16 zlatými, 12 stříbrnými a 12 bronzovými medailemi. Ostatně od zmíněné bojkotované losangeleské olympiády nechyběl mezi českými medailisty atlet ani jednou. V letošní olympijské výpravě je mezi 111 sportovci hned 28 atletů, kteří se pokusí na úspěchy svých předchůdců navázat.

Druhým historicky nejúspěšnějším sportem je gymnastika s 35 medailemi. Její sláva ale spadá spíše do 60. let minulého století, kdy Československo reprezentovala především Věra Čáslavská. Poslední gymnastickou medaili přivezl z moskevské olympiády Jiří Tabák, který získal bronz na kruzích. Medailový půst tak trvá již 44 let. Letos v Paříži bude české barvy hájit jediná gymnastka - Soňa Artamonova ve víceboji jednotlivkyň.

Disciplína, ze které si Češi z olympijských her odvezli nejvíce zlatých kovů, je hod oštěpem. Sbírku dvanácti medailí zahájila v roce 1952 v Helsinkách Dana Zátopková. Ze čtyř olympiád v řadě počínaje koncem 80. let si odvezl cenný kov nejlepší oštěpař všech dob Jan Železný, ze tří Barbora Špotáková, ze dvou Vítězslav Veselý.

Na jedno stříbro z minulých her může letos v Paříži navázat Jakub Vadlejch. V soutěži se představí i Nikola Ogrodníková a Petra Sičáková.

Legendy Čáslavská a Zátopek

Nejúspěšnějším a zřejmě již nepřekonatelným českým olympionikem zůstává Věra Čáslavská, která si z her v 60. letech odvezla osm individuálních medailí a k tomu přidala ještě tři jako členka československého gymnastického týmu.

V tabulce letních her ji následuje Emil Zátopek s pěti medailemi. Do historie atletiky se nesmazatelně zapsal především vytrvaleckým hattrickem na olympijských hrách v roce 1952 v Helsinkách - zvítězil v závodech na pět i deset kilometrů a vše korunoval triumfem v maratonu, který běžel poprvé v životě.

Kolik medailí letos? Možná opět jedenáct

Z posledních třech letních her si čeští sportovci odvezli vždy dvojciferný počet medailí. Letos by u toho mohlo podle predikce poradenské společnosti Deloitte zůstat. Odhadují, že jich získají jedenáct. V minulosti jim predikce vycházely velmi přesně. Pro hry v Riu de Janeiro v roce 2016 model Deloitte předpovídal zisk 10 cenných kovů a tolik jich česká výprava skutečně přivezla. Model byl úspěšný rovněž v případě minulých her v Tokiu s 11 medailemi.

Vysokou šanci mají například zlatý šampion z Tokia, vodní slalomář Jiří Prskavec, české tenistky či dvojnásobný olympijský šampion, judista Lukáš Krpálek.

Celkem se letos bude rozdělovat 329 sad medailí v celkem 32 sportech.