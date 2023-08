To by byla obrovská chyba. Analytička varuje před "teroristy" placenými Kremlem

Západ by neměl v žádném případě označovat ruskou Wagnerovu skupinu za teroristickou organizaci. Podle americké novinářky Candace Rondeaux, která se tímto žoldnéřským uskupením zabývá, by si tím svázal ruce.

Pokud by například Evropská unie, v níž se o tomto tématu diskutuje, uznala wagnerovce za teroristy, ruský stát by se za jejich celosvětové působení nemusel zodpovídat. "Byla by to obrovská chyba," řekla v pořadu Spotlight Rondeaux. Ruský prezident Vladimir Putin přitom otevřeně prohlásil, že Wagnerova skupina pracovala na Ukrajině pro Rusko.

Po povstání wagnerovců, které vedl jejich zakladatel Jevgenij Prigožin, nyní zůstává jejich role v agresi do sousední země nejasná. Rondeaux se obává, že by mohli působit potíže na hranici Litvy a Polska, kam by se přemístili ze sousedního Běloruska. Tam je Kreml po jejich krátkém nezdařeném puči vykázal.

Nicméně tito žoldáci nadále působí také v Sýrii nebo v afrických zemích. Především v těch, kde je politická situace nestabilní. Tam odtud mají dodávat Rusku nerostné bohatsví, včetně zlata nebo diamantů. Skupinu ruský stát používá i pro praní špinavých peněz a podle Rondeaux je jediná šance, jak její operace, při kterých generuje pro Rusko finanční prostředky, narušit. A to neoznačovat ji oficiálně za teroristickou organizaci, ale prakticky s ní tak jednat.

Celý rozhovor si můžete pustit níže na konci článku nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33 - 4:30 Jak by Rondeaux, která se dlouhá léta zabývá wagnerovci, popsala jejich vliv a dopad na ruskou agresi na Ukrajině? Změnila se nějak jejich pozice po pokusu o puč?

4:30 - 9:05 Co je hlavním cílem Wagnerovy skupiny a co motivuje lidi se do ní přidat? Jaká je historie této organizace?

9:05 - 13:28 Jaké služby wagnerovci poskytují, nejen v Rusku, ale i ve světě? Proč jsou pro Putina a jeho režim nezbytní?

13:28 - 17:08 Podrobněji o tom, jaký je vztah mezi Moskvou a wagnerovci.

17:08 - 19:52 Co víme (a co nevíme) o Prigožinově situaci po neúspěšném puči.

19:52 - 23:27 Pro které země jsou a mohou být wagnerovci dál nebezpeční? Existují ještě nějaké podobné organizace, které bychom měli sledovat?

23:27 - 24:35 Jak by měl Západ podle Rondeaux přistupovat k wagnerovcům? Proč by byla chyba skupinu označit jako teroristickou?