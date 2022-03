Aktuálně+ | Probudily mě výbuchy a sirény. Reportér Novák o začátku války na Ukrajině

Říkejme tomu předtucha. V pondělí 21. února se reportér Martin Novák z Aktuálně.cz sbalil a vydal do Kyjeva. Mluvil s lidmi a navštívil místa, která se chystala na ruskou vojenskou hrozbu. Ve čtvrtek ho probudily výbuchy a sirény, invaze na Ukrajinu začala. V Černihivu severně od hlavního města byl jen pár hodin před útokem, jako zkušený válečný reportér. Pak se vydal na komplikovanou cestu domů.

Odjezd na Ukrajinu jste plánoval, nakonec jste se ale rozhodl jet o pár dní dříve, byla to "předtucha"?

Byla to předtucha. Cítil jsem v kostech, nebo jak to říci, že se něco stane. Říkejme tomu novinářská intuice. Bylo to narychlo, v neděli jsem vše naplánoval a v pondělí odletěl.

Invaze začala, když jste byl v Kyjevě. Jaké pro vás bylo čtvrteční ráno?

Probudily mě výbuchy a sirény. Mám na mysli výbuchy, které si nemůžete splést s ničím jiným. Mají takový typický dutý zvuk. Brzy ráno jsem měl odjet vlakem do města Sumy, které ale ruská armáda obsadila mezi prvními. Kdybych tam jel, asi bych na místě uvízl. Místo toho jsem vyrazil do centra Kyjeva, v metru už se v tu dobu schovávali lidé a centrum bylo naprosto vylidněné.

O tom, že ruský prezident Vladimir Putin zaútočí, se sice mluvilo, počítal jste s tím, že se to opravdu stane?

Patřil jsem k těm, kteří byli přesvědčení, že je toho Putin schopen. Že bude riskovat prudké zhoršení vztahů se Západem i životy vlastních vojáků. Bohužel jsem měl pravdu.

Jaký máte názor na postup Západu? Jako válečný reportér se tématu věnujete do hloubky. Mohl Západ udělat něco jinak?

Západ, včetně Česka, musí pracovat na tom, aby snížil závislost na ruské ropě a plynu. Nejde to udělat hned, ale musíme se o to postupně snažit. A jsem také pro to, posílat Ukrajincům zbraně.

Čeho jste si všímal jako pozorovatel, který může odjet do bezpečí?

První dva dny po ruském útoku nebylo jasné, zda mohu odjet do bezpečí. Nebyly lístky na vlaky ani na autobusy, navíc jsme se v redakci dohodli, že v Kyjevě ještě noc a den zůstanu, abych z místa reportoval. V pátek a v sobotu zavládla panika, protože se šířily zvěsti, že Rusové jsou na okraji Kyjeva, nebo že tam budou rychle, a pak nebude nikdo moci bezpečně odejít.

Objevily se i zprávy o tom, že panika mezi obyvateli nezavládla, že byli na situaci připraveni. Bylo to tak i podle vás?

Panika na místě vidět byla, ale zvladatelná. Čtvrtek a pátek zažil Kyjev opravdu silné bombardování. V noci jsme šli v hotelu několikrát do krytu, takže lidé byli pochopitelně nervózní.

Jak vnímáte přerod ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z televizního komika do role superhrdiny celé Evropy?

Napsal jsem už před invazí na Twitteru, že mi jeho vstupování přijde velmi dobré. Že je racionální a klidný, dobře reaguje. Když byl v roce 2019 zvolen, měl jsem o něm pochybnosti, ale mýlil jsem se. Mezi Ukrajinci teď má opravdu velkou podporu.

Co říkáte článkům, které tvrdí, že Putin zuří a to ho může "poslat k zemi"?

Nevím, zda zuří, ale určitě si představoval, že ruský postup bude rychlejší a ukrajinská obrana se zhroutí. Bohužel tento vývoj povede - a už vede - k masivnímu ostřelování měst a vesnic, k obětem mezi civilisty.

Jak těžké bylo dostat se z Ukrajiny zpátky do Česka?

Sehnal jsem místo v autobuse z Mariupolu do Wroclavi. Bylo to těžké, každý se z napadené země snažil odjet. Přesto jsem ale mezi čekajícími neviděl žádné násilnosti nebo potyčky.

Skončí válka brzy, nebo bude pokračovat? Jak odhadujete vývoj do budoucna?

Myslím, že to bude dlouhá válka. Ukrajinci se nevzdají a Putin z ní bude chtít za každou cenu vyjít jako vítěz. Nesmíme Ukrajinu nechat padnout, musíme přijmout uprchlíky a ukrajinské armádě posílat zbraně.